نجاة لاعبين في توتنهام من حادث مروع.. الـ فيراري تتحطم قبل أخر مباراة بدوري الأبطال

نجا النجم الدولي الفرنسي “راندال كولو مواني” مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي، وزميله ويلسون أودوبيرت من حادث سير مروع وقع يوم الثلاثاء الماضي على الطريق السريع (M25) في مقاطعة هيرتفوردشاير.

بدأت الواقعة عندما تعرضت سيارة كولو مواني، وهي من طراز "فيراري بوروسانجي" (Purosangue) السوداء، لانفجار مفاجئ في الإطار الأمامي الأيمن أثناء توجهه إلى مطار ستانستيد للحاق ببعثة الفريق المتجهة إلى ألمانيا.

وأدى الانفجار لفقدان السيطرة على المركبة وتحطم جزئها الأمامي بشكل كبير، والسيارة التي يصل سعرها إلى 482,000 دولار

تفاصيل حادث نجوم توتنهام

كان اللاعب ويلسون أودوبيرت يقود سيارته خلف كولو مواني مباشرة لحظة وقوع الحادث، حيث شهد تفاصيل انفجار الإطار واصطدام السيارة.

وقام أودوبيرت بالتوقف فورًا على جانب الطريق للاطمئنان على زميله والمساعدة في تأمين موقع الحادث قبل وصول فرق الإنقاذ.

وأظهرت الصور المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي اللاعبان وهما يقفان بجانب حطام السيارة التي انتفخت وسائدها الهوائية، بينما تهشم غطاء المحرك وتصدع الزجاج الأمامي نتيجة قوة الارتطام، مما جعل المشهد يبدو مرعبًا للمتابعين.

تأكيد المدرب توماس فرانك على سلامة اللاعبين

خرج المدرب توماس فرانك، المدير الفني لنادي توتنهام، في مؤتمر صحفي ليطمئن الجماهير على حالة اللاعبين، مؤكدًا أنهما لم يصابا بأي أذى جسدي رغم فظاعة الحادث.

وأوضح فرانك أن "المعجزة" تكمن في خروج كولو مواني دون خدش واحد، مشيرًا إلى أن الحادث تسبب فقط في تأخير سفرهما لعدة ساعات، حيث انضما لبعثة الفريق في وقت لاحق من تلك الليلة.

وأكد المدرب أن الحالة الذهنية للاعبين كانت جيدة بما يكفي لمواجهة آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، وهو ما أثبته كولو مواني بالفعل بتألقه في المباراة.

سيارة "بوروسانجي".. رفاهية لم تصمد أمام الانفجار

تعتبر سيارة "فيراري بوروسانجي" التي تحطمت في الحادث أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) تنتجها العلامة الإيطالية، وهي مزودة بمحرك (V12) جبار يولد قوة 725 حصانًا.

ورغم مواصفات الأمان العالية في هذه السيارة التي تتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 3.3 ثانية، إلا أن انفجار الإطار على سرعة عالية أثبت أن القوة الميكانيكية قد تصبح خطرًا إذا لم يتم التعامل معها بحذر.

وأثار الحادث نقاشات واسعة حول سلامة الإطارات الرياضية في المركبات الفائقة، خاصة عند القيادة في ظروف جوية متقلبة أو على طرق سريعة مزدحمة.