محافظات

موجز اخبار الوادي الجديد .. المحافظ يشهد تسليم أرباح مشروع تسمين | والإعلان عن مسابقة الأم المثالية للموظفات بالقطاعات الحكومية

جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

بعد انتهاء الدورة الأولى..
محافظ الوادي الجديد يشهد تسليم أرباح مشروع تسمين الماشية

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، بتسليم أرباح الدورة الأولى للمستفيدين من مشروع (تسمين الماشية لصالح شباب الوادي الجديد)، الذي تم تنفيذه بالتعاون بين المحافظة والبنك الأهلي المصري وشركة غرب النيل للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني، بحضور الأستاذ محمود قنديل العضو المنتدب للشركة.

وأوضح المحافظ أن إجمالي عدد المستفيدين بالدورة الأولى من المشروع ١٠٧ مستفيد حيثُ تم منح ٢٠ رأس ماشية لكل مستفيد بإجمالي ٢١٤٠ رأس، مُوجهًا الشكر لجميع القائمين على المشروع ولجهود مديرية الطب البيطري على المتابعة المستمرة وإنجاح الدورة الأولى، مؤكدًا تقديم كافّة أوجه الدعم اللازم لاستمرار المشروع وبدء الدورة الثانية، مع مراعاة جدّية المتقدمين وتحديد نسبة  للإناث والذكور، ودراسة التوسع وتطبيق المشروع بمركز الداخلة.

وشهد الحفل تكريم وتوزيع الأرباح لأفضل ٢٠ مستفيد بالدورة الأولى، بالإضافة لإجراء القرعة العلنية واختيار ١٥ متقدم للالتحاق بالدورة الثانية.

الوادى الجديد تعلن عن مسابقة الأم المثالية للموظفات بالقطاعات الحكومية

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن تنظيم مسابقة الأم المثالية للموظفات بديوان عام المحافظة والمراكز والوحدات المحلية.

تحت إشراف وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، ويستمر التقديم للمسابقة حتى الثلاثاء 17 فبراير 2026، ويتم تسليم الملفات لوحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة والمراكز التابعة له.

- شروط التقديم والأوراق المطلوبة

وتضمنت شروط التقدم للمسابقة

أن يكون للأم قصة عطاء

ألا يقل عمر المتقدمة

واضحة ترسخ القيم الإنسانية

عن 45 عام في 2026/1/1

ألا يزيد عدد الأبناء عن أربعة أبناء

أن لا يكون الأم المتقدمة

قد سبق تكريمها في احتفالات سابقة

حصول الأبناء على قسط من التعليم ويفضل المؤهلات العليا

يستثنى الابن غير القادر على التعلم من ذوي الاحتياجات الخاصة)

الأوراق المطلوبة

كتابة قصة عطاء الأم موضحة تفصيلًا لحالتها

إقرار من المرشحة بعدم فوزها بأي مسابقة أم مثالية من قبل

صورة بطاقة الرقم القومي + صورة شخصية

إقرار حالة اجتماعية

صورة من شهادة التأهيل في حال كون المرشحة

أو أحد أبناءها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

