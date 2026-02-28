قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم عدة الأرملة في منزل الوفاة وهل ذمة المرأة المالية مستقلة شرعًا؟..أمينة الفتوى توضح

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكدت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حديثها ببرنامج "فقه النساء" المذاع على قناة "الناس"، أن عدة الأرملة يجب أن تُقضى في منزل الزوجية، وفي حال تعدد المنازل، فالعبرة تكون بالمنزل الذي حصلت فيه الوفاة أو الذي بلغتها فيه الخبر.

 وفي حال انتقال الأرملة إلى مسكن آخر بإذن الزوج، فتعتد فيه، أما إذا تم دون علمه، فعليها العودة إلى المنزل الذي وقع فيه الوفاة.

وأضافت حمام أنه إذا كان الأبناء يشعرون بالقلق من بقاء والدتهم بمفردها في منزل الزوجية، فيمكنهم الانتقال للإقامة معها، حيث يُسمح لهم بذلك للمصلحة الضرورية.

وفيما يتعلق ب الزواج من أخت الأخ من الرضاعة، أشارت إلى أن التحريم في الرضاعة يكون إذا اجتمع الأطفال على ثدي واحدة، أما في حالة عدم حدوث ذلك فلا يحرم الزواج بينهم.

أما بشأن تركيب الأظافر الدائمة أو طلاء الأظافر المستمر، فقد أكدت أن الأصل في هذا الموضوع عدم المنع بشرط ألا يمنع من الوضوء أو الغسل، ولكن إذا كانت الأظافر تسبب ضررًا أو تعطل العبادة، فتُمنع.

زيارة القبور جائزة شرعًا، مع ضرورة الالتزام بالآداب الشرعية، وكذلك أضافت أمينة الفتوى أنه من الجائز إجراء عمليات التجميل إذا كانت لغرض العلاج أو إزالة التشوهات الخلقية، بينما يُحرم تغيير خلق الله اعتراضًا عليه.

وفي ختام حديثها، أكدت أن ذمة المرأة المالية مستقلة شرعًا، ولها حق التصرف في أموالها الخاصة دون إلزامها بالإنفاق على المنزل، وهو من باب الفضل والإحسان.

