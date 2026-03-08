كوريا الجنوبية تسمح للإيرانيين بتجاوز مدة التأشيرة حتى تهدأ الحرب

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية /اليوم الأحد/ السماح للمواطنين الإيرانيين الذين لا يمكنهم تمديد فترة تجديد تأشيراتهم؛ لأسباب إنسانية ترجع إلى الحرب الإسرائيلية-الأمريكية ضد إيران.

وذكرت وزارة العدل الكورية الجنوبية - في بيان أوردته صحيفة / ذا كوريا تايمز / الكورية الجنوبية - أن"وزارة العدل تعتزم السماح للإيرانيين الذين يقيمون حاليًا في كوريا بشكل قانوني، ولكن لم يعد بإمكانهم تمديد تأشيراتهم أو تغيير وضعهم، بالبقاء هنا لأسباب إنسانية حتى يستقر الوضع".

يأتي هذا الإجراء وسط تحرك بعض البلاد نحو تسهيل قواعد الهجرة وتقديم حماية مؤقتة للإيرانيين الذين قد يتعرضون للخطر في حال أضطروا إلى العودة لبلادهم.

كما أعلنت كندا واليابان - حتى الآن - عن تدابير خاصة تسمح للإيرانيين بتمديد إقامتهم بدلاً من إجبارهم على العودة إلى منطقة الحرب. في هذه الأثناء، تقدم الهند وقطر إعفاءات من التأشيرة للمسافرين الأجانب، بمن فيهم الإيرانيون، الذين تقطعت بهم السبل بسبب تعطيل الرحلات الجوية.