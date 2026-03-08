ميرا أندرييفا تتجاوز الأرجنتينية سييرا وشفيونتيك إلى الدور الثالث

في بطولة إنديان ويلز للسيدات، استهلت الروسية ميرا أندرييفا حملة الدفاع عن لقبها بفوز ساحق على الأرجنتينية سولانا سييرا بمجموعتين دون مقابل.



وعبرت بطلة نسخة 2024 البولندية إيغا شفيونتك إلى الدور الثالث بفوزها على الأمريكية كيلا داي بمجموعتين دون مقابل، بواقع 6-0 في المجموعة الأولى، ثم 7-6 في الثانية.

وتأهلت المصنفة الثالثة عالمياً الكازاخية يلينا ريباكينا إلى الدور الثالث بعدما تخطت عقبة الأمريكية هيلي باب-تيست بمجموعتين لواحدة.

المجموعة الأولى شهدت ندية كبيرة بين اللاعبتيْن قبل أن تحسمها ريباكينا لصالحها بشوط كسر التعادل، ولم تجعل بابتيست الأمور سهلة بانتزاعها المجموعة الثانية بستة أشواط لشوطين، لتحتكم اللاعبتان إلى مجموعة ثالثة كان الفوز فيها حليف ريباكينا بستة أشواط لشوطين.