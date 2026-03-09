أجواء رمضانية.. دمرو يهزم محلة حسن بركلات الترجيح في دورة منطقة الغربية

أقيمت مساء أمس الأحد الدورة الرمضانية فى كرة القدم على ملعب قرية محله حسن التابعه لمركز المحلة الكبرى.

وأقيمت الدورة الرمضانية تحت رعاية الدكتور شوقى سعيد رئيس المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى.

ويشارك بالدورة 16 فريقا يمثلون 16 قرية للمنافسة على ثلاث مراكز بجوائز قيمتها خمسون الف جنيها.

وشهدت الدورة الرمضانية مباراة الإفتتاح بين فريق قريه دمرو وفريق قريه محله حسن في حضور مجدى ناشد مدير منطقه الغربية لكرة القدم ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وانتهي الشوط الأول بتفوق فريق محلة حسن فيما أدرك فريق قرية دمرو التعادل في الشوط الثاني ليحسم فريق دمرو نتيجة اللقاء بركلات الترجيح.

من جانبه قال الدكتور شوقي سعيد في تصريحات له: تهدف الدورة إلى تشجيع روح المنافسة الشريفة بين الشباب وإكتشاف المواهب الشابة.

واصل الدكتور شوقى سعيد: الدورة بداية لدورات أخرى على مستوى مركز المحلة لنشر روح المحبة والتعارف بين شباب قرى المركز لإكتشاف المواهب ووضعها على الطريق الصحيح.

ووجه الدكتور شوقي سعيد الشكر للقيادة السياسية والجهات المعنية لإقامة الدورة الرمضانية في أجواء من الروح الرياضية في ظل حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعم الشباب وتنمية المواهب في كافة ربوع محافظات الجمهورية.