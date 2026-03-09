قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يبرر ارتفاع أسعار النفط: ثمن زهيد مقابل أمن الولايات المتحدة والعالم
أسماء المصابين والمتوفين بحادث انقلاب سيارة نقل بطريق أسوان / أبو سمبل
متشوق للمزيد.. حمزة عبد الكريم يعلق على أول هدف يسجله مع برشلونة
الأوقاف: علينا الترحم على أرواح الشهداء الذين صنعوا المجد بتضحياتهم
قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة
لاريجاني: أعداؤنا ظنوا أن إيران ستصل لطريق مسدود بمقتل خامنئي
وزير الزراعة يدعو القطاع الخاص للتوسع في المشروعات الزراعية بأفريقيا
الذهب مستقر في قطر.. سعر عيار 21 بـ 530 ريالا
بمظهر SUV رياضي.. ماذا تقدم لكزس LX موديل 2026؟
مستعدون للتضحية.. رئيس البرلمان الإيراني والحرس الثوري يعلنون ولاءهم لخامنئي
رئيس الكنيست الإسرائيلي يهدد مجتبى خامنئي بالاغتيال: من يسلك طريقهم فمصيره الموت
البحرين تعلن إصابة مواطنين وتضرر منازل جراء هجوم بمسيّرات إيرانية في سترة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أجواء رمضانية.. دمرو يهزم محلة حسن بركلات الترجيح في دورة منطقة الغربية

دورة رمضانية بمنطقة الغربية
دورة رمضانية بمنطقة الغربية
القسم الرياضي

أقيمت مساء أمس الأحد الدورة الرمضانية فى كرة القدم على ملعب قرية محله حسن التابعه لمركز المحلة الكبرى. 
وأقيمت الدورة الرمضانية تحت رعاية الدكتور شوقى سعيد رئيس المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى. 
ويشارك بالدورة 16 فريقا يمثلون 16 قرية للمنافسة على ثلاث مراكز  بجوائز قيمتها خمسون الف جنيها. 
وشهدت الدورة الرمضانية مباراة الإفتتاح بين فريق قريه دمرو وفريق قريه محله حسن في حضور مجدى ناشد مدير منطقه الغربية لكرة القدم ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.
وانتهي الشوط الأول بتفوق فريق محلة حسن فيما أدرك فريق قرية دمرو التعادل في الشوط الثاني ليحسم فريق دمرو نتيجة اللقاء بركلات الترجيح.

من جانبه قال الدكتور شوقي سعيد في تصريحات له: تهدف الدورة إلى تشجيع روح المنافسة الشريفة بين الشباب وإكتشاف المواهب الشابة. 
واصل الدكتور شوقى سعيد: الدورة بداية لدورات أخرى على مستوى مركز المحلة لنشر روح المحبة والتعارف بين شباب قرى المركز لإكتشاف المواهب ووضعها على الطريق  الصحيح. 
ووجه الدكتور شوقي سعيد الشكر للقيادة السياسية والجهات المعنية لإقامة الدورة الرمضانية في أجواء من الروح الرياضية في ظل حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعم الشباب وتنمية المواهب في كافة ربوع محافظات الجمهورية.

دورة رمضانية منطقة الغربية الدكتور شوقي سعيد فريق دمرو محلة حسن

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الكويت فهد المجمد

بسبب صاروخ إيراني.. وفاة اللاعب فهد عبد العزيز نجم الكرة الكويتية

الأردن والبحرين يؤكدان تضامنهما المشترك في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

الأردن والبحرين يؤكدان تضامنهما المشترك في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل سابع جندي لها في الشرق الأوسط

القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل سابع جندي لها في الشرق الأوسط

وزير الخارجية المغربي

المغرب يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة ضد الدول العربية الشقيقة

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

