أسماء المصابين والمتوفين بحادث انقلاب سيارة نقل بطريق أسوان / أبو سمبل

نستعرض قائمة بأسماء المصابين والمتوفين بحادث انقلاب سيارة نقل بطريق أسوان / أبو سمبل ، والذى أسفر عن مصرع 4 اشخاص، وإصابة 15 شخص آخر.

وضمت قائمة أسماء المتوفين فى الحادث كل من السائق محمود .م .ع 40 سنة، ومحمود .ع .م 16 سنة، ويقيمان بالقرنة بالأقصر، ومحمد .ع.م 31 سنة يقيم بمركز قوص قنا، ومحمود .م.ح 38 سنة يقيم بمدينة أبو سمبل.

فيما ضمت قائمة المصابين كل من عمر .س.م 15 سنة بقرية الخريجين أبوسمبل ، وحسن .س.ع 17 سنة بقرية الخريجين أبوسمبل ، ومحمد .أ.ر 23 سنة بمركز القرنة الأقصر ، ومحمود .ع.س 19 سنة بقرية العبابدة أبوسمبل .

وأيضاً أحمد .م.ع 15 سنة بمركز القرنة الأقصر ، ومينا .ر.ع 18 سنة بقرية الخريجين أبوسمبل ، وعبد السميع .ح.م 50 سنة بمركز الفشن بنى سويف ، ومحمود.ح.ب 18 سنة بقرية الزهور أبوسمبل ، وأشرف . ع .ن 33 سنة بمركز القرنة الأقصر.

كما أصيب بالحادث أيضاً جمال .أ. م 19 سنة بمركز القرنة الأقصر ، وعمار .إ.م 16 سنة ، وعبدالرحمن .إ.م 17 سنة ، ومهران .م.ع 14 سنة بمركز القرنة الأقصر ، وممدوح .م.غ 44 سنة بمركز القرنة الأقصر ، وحسام .م.ع 25 سنة بمركز القرنة الأقصر.

وكان قد لقى 4 أشخاص مصرعهم ، فيما أصيب 15 شخص آخر نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة نقل كانت تقلهم بطريق أسوان / أبو سمبل البرى.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق أسوان / أبو سمبل مما أسفر عن مصرع 4 اشخاص، وإصابة 15 شخص آخر، وتم التعامل مع الحادث بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبو سمبل الدولى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية ، واتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية حيال الواقعة.