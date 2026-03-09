شاهد.. الصور الأولى لحادث إنقلاب سيارة نقل بطريق أسوان - أبو سمبل

نستعرض الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة نقل بطريق أسوان / أبو سمبل ، والذى أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 15 شخص آخر.

ولقى 4 أشخاص مصرعهم ، فيما أصيب 15 شخص آخر نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة نقل كانت تقلهم بطريق أسوان / أبو سمبل البرى.

حادث

وتلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق أسوان / أبو سمبل مما أسفر عن مصرع 4 اشخاص، وإصابة 15 شخص آخر، وتم التعامل مع الحادث بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبو سمبل الدولى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية ، واتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية حيال الواقعة.