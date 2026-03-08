محافظ أسوان: تعديل مسار الحركة وإنشاء ميدان أمام مزلقان السيل القديم

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بسرعة الإنتهاء من أعمال تعديل مسار حركة السيارات أمام منطقة مزلقان السيل القديم، وذلك من خلال إنشاء ميدان لتنظيم الحركة المرورية وتخفيف الأحمال الناتجة عن مرور سيارات ومركبات النقل الثقيل حفاظاً على سلامة خطوط الطرد والشبكات الخاصة بمنظومة الصرف الصحى بالمنطقة.

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن هذه الخطوة تستهدف حماية خطوط الصرف الصحى بأقطار 500 مللى و700 مللى من أى كسورات أو تلفيات قد تنتج عن الضغط الكبير للمركبات الثقيلة، بما يساهم فى الحفاظ على كفاءة البنية التحتية وضمان إستمرارية الخدمة للمواطنين.

جهود متنوعة

جاء ذلك أثناء الجولة الميدانية التى قام بها محافظ أسوان بالمنطقة ، حيث كلف المهندس محمد فتحى مدير عام مديرية الطرق ، والمهندس محمد على مدير قطاع الصرف بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الإنتهاء من الأعمال فى أقرب وقت ممكن ، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة .

كما شدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة توسعة الشارع من الجانب الشرقى بواسطة العاملين بالوحدة المحلية، وذلك من خلال رفع الإشغالات والتعديات الخاصة بالمحال التجارية والباعة الجائلين، بما يساهم فى تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين والمركبات بهذه المنطقة الحيوية .