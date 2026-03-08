قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات
قرقاش: أي إجراءات دفاعية ستتخذها الإمارات ستكون علنية وواضحة
أسرار مذهلة في قصة سليمان والنملة والهدهد.. دروس في الإيمان والقيادة يكشفها أستاذ بالأزهر
رئيس الوزراء يتابع تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وتأثيراته في سلاسل الإمداد العالمية
سفيرة رومانيا بالقاهرة: دمج المرأة في الاقتصاد والسياسة يُحقق التنمية والسلام
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأبناء الكبار؟.. أمين الفتوى يجيب
وكيل ديانج يكشف الحقيقة: مفاوضات فالنسيا مستمرة واللاعب لم يحسم مستقبله بعد
عباس عراقجي: إيران هي من ستختار قائدها وليس ترامب
محافظ أسوان: تعديل مسار الحركة وإنشاء ميدان أمام مزلقان السيل القديم
وزيرالعمل: تنفيذ مبادرة "فرصة جديدة" لتشغيل الخبرات فوق سن الأربعين
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تستخدم مناطق مكتظة بالسكان لإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية
الترجي التونسي يعلن موعد فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في استجابة من محافظ أسوان لأهالى أبو الريش قبلى.. رفع 80 طنا من القمامة والمخلفات

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

وجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بتكثيف جهود النظافة العامة، ورفع التراكمات والمخلفات بمختلف القرى والأحياء والمناطق السكنية وداخل الحدائق والمتنزهات العامة والشوارع والميادين، لإضفاء الوجه الجمالى والحضارى على زهرة الجنوب.

فقد أوضح المهندس أحمد حلفاوى، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والمشرف على منظومة النظافة العامة، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان، تم استكمال تنفيذ الخطة الممنهجة للمنظومة الجديدة، والتى تستهدف تنفيذ أعمال الكنس وجرد الأتربة، وتفريغ الحاويات والصناديق من القمامة، وذلك بواسطة اللوادر وسيارات رفع الحاويات والمكبس.

وقال أحمد حلفاوى إنه تم رفع 80 طنا من القمامة والمخلفات بقرية أبو الريش قبلى خلف كلية الهندسة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة اللواء أحمد صلاح الدين، وأيضا الوحدة القروية بأبو الريش، وتم استخدام معدات وسيارات شملت 2 لودر و3 سيارات مختلفة الأحجام.

 

جهود متنوعة 

وأضاف أنه تم بالتوازى تنفيذ أعمال النظافة بمنظومة المخلفات بنطاق أحياء مدينة أسوان شرق وغرب وجنوب والصداقة الجديدة فى الفترة الصباحية والمسائية من خلال أعمال الكنس، وتفريغ الصناديق والحاويات، ورفع المخلفات والتراكمات باللودر، والتنسيق مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن للتخلص من ناتج تهذيب الأشجار، والتعامل مع أى شكاوى للمواطنين، وجار استكمال العمل بباقى المناطق والأحياء السكنية.

من جانبه، ذكر مدير إدارة الحدائق أنه تتم مواصلة جهود التهذيب للأشجار والنخيل بمختلف المناطق والمتنزهات لتجهيز الحدائق العامة لاستقبال زوارها من أهالى المحافظة والأفواج السياحية المختلفة، فى ظل التعاون والتلاحم مع الإدارات والمديريات للاهتمام بالتجميل، وتوفير المناظر واللمسات الجمالية، مع القيام أيضاً بمتابعة الصيانة بالحدائق ونظافة المشايات والمسطحات الخضراء.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

ترشيحاتنا

الأنبا موسى والانبا إيسيذوروس

الأنبا موسى يزور الأنبا إيسيذوروس بمستشفى مركز الحياة للاطمئنان على صحته

الأنبا عمانوئيل عياد

مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك يحتفل بقداس عيد جماعات إيمان ونور

تطوير خدمات إدارة مخلفات السفن

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود تقديم خدمات إدارة مخلفات السفن بقناة السويس

بالصور

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد