في استجابة من محافظ أسوان لأهالى أبو الريش قبلى.. رفع 80 طنا من القمامة والمخلفات

وجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بتكثيف جهود النظافة العامة، ورفع التراكمات والمخلفات بمختلف القرى والأحياء والمناطق السكنية وداخل الحدائق والمتنزهات العامة والشوارع والميادين، لإضفاء الوجه الجمالى والحضارى على زهرة الجنوب.

فقد أوضح المهندس أحمد حلفاوى، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والمشرف على منظومة النظافة العامة، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان، تم استكمال تنفيذ الخطة الممنهجة للمنظومة الجديدة، والتى تستهدف تنفيذ أعمال الكنس وجرد الأتربة، وتفريغ الحاويات والصناديق من القمامة، وذلك بواسطة اللوادر وسيارات رفع الحاويات والمكبس.

وقال أحمد حلفاوى إنه تم رفع 80 طنا من القمامة والمخلفات بقرية أبو الريش قبلى خلف كلية الهندسة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة اللواء أحمد صلاح الدين، وأيضا الوحدة القروية بأبو الريش، وتم استخدام معدات وسيارات شملت 2 لودر و3 سيارات مختلفة الأحجام.

جهود متنوعة

وأضاف أنه تم بالتوازى تنفيذ أعمال النظافة بمنظومة المخلفات بنطاق أحياء مدينة أسوان شرق وغرب وجنوب والصداقة الجديدة فى الفترة الصباحية والمسائية من خلال أعمال الكنس، وتفريغ الصناديق والحاويات، ورفع المخلفات والتراكمات باللودر، والتنسيق مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن للتخلص من ناتج تهذيب الأشجار، والتعامل مع أى شكاوى للمواطنين، وجار استكمال العمل بباقى المناطق والأحياء السكنية.

من جانبه، ذكر مدير إدارة الحدائق أنه تتم مواصلة جهود التهذيب للأشجار والنخيل بمختلف المناطق والمتنزهات لتجهيز الحدائق العامة لاستقبال زوارها من أهالى المحافظة والأفواج السياحية المختلفة، فى ظل التعاون والتلاحم مع الإدارات والمديريات للاهتمام بالتجميل، وتوفير المناظر واللمسات الجمالية، مع القيام أيضاً بمتابعة الصيانة بالحدائق ونظافة المشايات والمسطحات الخضراء.