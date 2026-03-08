أسوان.. إزالة 30 حالة تعد بمساحة 24 ألف متر ضمن الموجة 28

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية لإزالة التعديات على أراضى الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 28 سواء خارج المنظومة ، أو حالات التعدى خارج المستهدف ، وكذا حالات التعدى التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وشهدت جهود إنطلاق المرحلة الثالثة من الموجه الـ 28 إزالة 30 حالة تعدى متنوعة بمساحة وصلت إلى 24 ألف و 172 م2 ، بإشراف ومتابعة من اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد للمحافظة .

وتم التأكيد على المسئولين بالمحليات ، والمختصين بالجهات المعنية بحسن التعامل مع جميع المواطنين ، وإحترام الجميع بما فيهم أى مواطنين مخالفين ، مع الحزم فى تحقيق سيادة القانون .

إزالة التعديات

وفى هذا الإطار فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة العميد زهجر سليمان بتنظيم حملات استهدفت إزالة 9 حالات تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بمساحة 421 م2 وذلك داخل قرى الكلح غرب ، والحجز بحرى ، والرمادى قبلى ، ووادى الرديسية حيث تم تنفيذ أعمال الإزالة لمبانى بدون ترخيص بمشاركة نواب رئيس المدينة ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية برئاسة عاطف كامل بإزالة 3 حالات تعدى بمساحة 182 م2 عبارة عن حالات تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية وذلك داخل نجع المعمارية والشماخية وذلك بواسطة معدات الوحدة المحلية .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السباعية برئاسة شوقى مصطفى بتنفيذ أعمال حملة طرق الأبواب لإنهاء ملف التصالح فى مخالفات البناء ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .