جولة مفاجئة لمحافظ أسوان على الأسواق لضبط الأسعار

فى جولة مفاجئة على الأسواق ، شدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على إلزام كافة المحلات التجارية الخاصة ببيع السلع الغذائية المختلفة ، وأيضاً المجمعات الإستهلاكية وسلاسل الهايبر ماركت بالأسعار المقررة ، وتفعيل جميع الآليات المتاحة لحماية المواطنين من أية ممارسات إحتكارية، ومواجهة أى تعمد لإخفاء السلع بمنتهى القوة والحسم ، وإحكام الرقابة على الأسواق لضمان إتاحة كافة السلع فى المنافذ والسلاسل التجارية بالمحافظة بالشكل المطلوب .

وأشار محافظ أسوان إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى النيابة العسكرية ، وهو ما أكد عليه دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أثناء ترأسه اليوم لإجتماع مجلس المحافظين , وذلك بهدف عدم إستغلال أى ظروف لرفع الأسعار أو التلاعب بالمواطنين .

جولات ميدانية

وأثناء الجولة، إستدعى المحافظ مدير عام مديرية التموين المهندس محمد أبو الحسن ، وحرص المحافظ على تفقد أسواق بيع الدواجن واللحوم والخضراوات والفاكهة ، وأيضاً السلع الغذائية المختلفة بشارع المدارس والشوارع الجانبية ، مشدداً على وضع اللوحات التوضيحية الخاصة بالأسعار على كافة المنتجات ، وفى نفس الوقت تم إتخاذ إجراءات فورية بتحرير محاضر وغلق لعدد 2 محل مخالف وغير ملتزم بوضع التسعيرة المقررة .

كما قام المهندس عمرو لاشين بمتابعة صرف الدعم الإضافى بواقع 400 جنيه على بطاقات التموين ، والتى بدأ صرفها من الشهر الماضى ضمن الحزمة الإضافية لبرامج الحماية الاجتماعية التى أعلنها دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مؤخراً ، فضلاً عن صرف السلع الغذائية المتنوعة بأسعار مخفضة ضمن معارض " أهلاً رمضان " .

وشدد عمرو لاشين على الغلق الفورى للمحلات المخالفة لخطوط التنظيم ، وإلزامها بعدم التعدى على حرم الطريق العام ، والوقوف العشوائى للباعة الجائلين داخل الأسواق ، مع التحفظ على المضبوطات ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم .

وأستفسر المحافظ من المواطنين المترددين على الأسواق عن أسعار السلع والمنتجات المختلفة للتأكد من عدم أى مغالاة بها .