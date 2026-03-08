قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جولة مفاجئة لمحافظ أسوان على الأسواق لضبط الأسعار

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

فى جولة مفاجئة على الأسواق ، شدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على إلزام كافة المحلات التجارية الخاصة ببيع السلع الغذائية المختلفة ، وأيضاً المجمعات الإستهلاكية وسلاسل الهايبر ماركت بالأسعار المقررة ، وتفعيل جميع الآليات المتاحة لحماية المواطنين من أية ممارسات إحتكارية، ومواجهة أى تعمد لإخفاء السلع بمنتهى القوة والحسم ، وإحكام الرقابة على الأسواق لضمان إتاحة كافة السلع فى المنافذ والسلاسل التجارية بالمحافظة بالشكل المطلوب .

وأشار محافظ أسوان إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى النيابة العسكرية ، وهو ما أكد عليه دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أثناء ترأسه اليوم لإجتماع مجلس المحافظين , وذلك بهدف عدم إستغلال أى ظروف لرفع الأسعار أو التلاعب بالمواطنين .

جولات ميدانية 

وأثناء الجولة، إستدعى المحافظ مدير عام مديرية التموين المهندس محمد أبو الحسن ، وحرص المحافظ على تفقد أسواق بيع الدواجن واللحوم والخضراوات والفاكهة ، وأيضاً السلع الغذائية المختلفة بشارع المدارس والشوارع الجانبية ، مشدداً على وضع اللوحات التوضيحية الخاصة بالأسعار على كافة المنتجات ، وفى نفس الوقت تم إتخاذ إجراءات فورية بتحرير محاضر وغلق لعدد 2 محل مخالف وغير ملتزم بوضع التسعيرة المقررة .

كما قام المهندس عمرو لاشين بمتابعة صرف الدعم الإضافى بواقع 400 جنيه على بطاقات التموين ، والتى بدأ صرفها من الشهر الماضى ضمن الحزمة الإضافية لبرامج الحماية الاجتماعية التى أعلنها دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مؤخراً ، فضلاً عن صرف السلع الغذائية المتنوعة بأسعار مخفضة ضمن معارض " أهلاً رمضان " .

وشدد عمرو لاشين على الغلق الفورى للمحلات المخالفة لخطوط التنظيم ، وإلزامها بعدم التعدى على حرم الطريق العام ، والوقوف العشوائى للباعة الجائلين داخل الأسواق ، مع التحفظ على المضبوطات ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم .

وأستفسر المحافظ من المواطنين المترددين على الأسواق عن أسعار السلع والمنتجات المختلفة للتأكد من عدم أى مغالاة بها .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

