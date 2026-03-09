تضاعف أسعار تذاكر الطيران للعودة إلى القاهرة يثير استياء المصريين في الخليج

عبّر عدد من المصريين المقيمين في دول الخليج عن استيائهم من قيام شركة مصر للطيران برفع أسعار تذاكر الرحلات المتجهة من مدن الخليج إلى القاهرة، وذلك في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية.

ووفقًا لما ورد في الشكاوى المتداولة، أفاد بعض المسافرين أن الشركة قامت بإلغاء حجوزات سابقة لعدد من الرحلات، قبل أن تطرح التذاكر مجددًا بأسعار جديدة.

وأشاروا إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث تضاعفت تقريبًا بالنسبة لمن يسعون للعودة إلى مصر عبر رحلات الشركة، عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأعرب أحد المتضررين، محمد فاروق، عن استيائه من الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر شركة مصر للطيران خلال الفترة الحالية، معتبرا أن هذه الزيادات لا تتناسب مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة في ظل التوترات والأوضاع الأمنية المتصاعدة.

وقال فاروق إن المصريين في الخارج كانوا يتوقعون من شركة وطنية تحمل اسم مصر أن تراعي أوضاعهم وتدعمهم في مثل هذه الظروف الصعبة، لا أن تشهد أسعار التذاكر زيادات كبيرة، مشيرا إلى أن ما يحدث يعطي انطباعا بأن الأزمات أصبحت فرصة لتحقيق مكاسب إضافية بدلا من تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد” أن مصر للطيران ليست مجرد شركة نقل جوي، بل تمثل رمزا وطنيا يعكس صورة الدولة المصرية، وهو ما يجعل القرارات المتعلقة بسياساتها التسعيرية محل اهتمام كبير من جانب المواطنين.

وطالب فاروق إدارة الشركة بإعادة النظر في الأسعار الحالية ومراعاة ظروف المصريين بالخارج، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب قدرا أكبر من المسؤولية والدعم، مؤكدا أن الحفاظ على مكانة الشركة الوطنية وفخر المصريين بها يرتبط باتخاذ قرارات أكثر عدلا وإنصافا للمواطنين.