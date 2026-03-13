وزيرة التنمية المحلية تعلن استراتيجية لميكنة الخدمات البيئية وتسهيل الموافقات على المشروعات

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن استراتيجية متكاملة لميكنة الخدمات البيئية، تهدف إلى اختصار الزمن والجهد في مراجعة المشروعات، وضمان تدفق الاستثمارات في المحافظات بمعايير عالمية وتقنيات محلية متطورة.



كيفية الحصول على الخدمة

1- تقييم بيئي أسرع حيث أن رقمنة ملف دراسات تقييم الأثر البيئي لتقليل الزمن اللازم للموافقة على المشروعات أو رفضها، مما يخدم المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

2- سياحة المحميات: تعميم منظومة الدفع الإلكتروني لدخول المحميات الطبيعية، مما يسهل الإجراءات ويحكم الرقابة المالية.

3- بوابة موحدة: السعي لإنشاء بوابة رقمية موحدة تجمع كافة خدمات وزارة البيئة والتنمية المحلية لضمان سرعة الحصول على الخدمة.

وقالت د. منال عوض: "هدفنا هو الاستفادة القصوى من التحول الرقمي لتحسين جودة الخدمات اليومية، ونعمل على اختصار الزمن المطلوب لإصدار التراخيص والموافقات البيئية عبر منصات ذكية وموحدة، بما يحقق مبادئ الحوكمة والشفافية ويحفز مناخ الاستثمار".