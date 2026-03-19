دول أوروبية واليابان: مستعدون للمساعدة في قضية مضيق هرمز وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة

أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليان وهولندا واليابان في بيان مشترك اليوم الخميس أنها ستتخذ خطوات لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، وأنها مستعدة للانضمام إلى "الجهود المناسبة" لضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز .

وأدان البيان الصادر عن الدول الأوروبية الكبرى واليابان الهجمات التي شنتها إيران، ودعاها إلى وقف أعمالها على الفور.

كما أشار البيان إلى أن الدول المشاركة ستعمل مع بعض الدول المنتجة للطاقة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وأضاف البيان: "نعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق".

ورحب البيان بإطلاق الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط، وجاء به أيضا: "سنتخذ خطوات أخرى لتثبيت أسواق الطاقة، بما في ذلك العمل مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج".