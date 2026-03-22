إيران تسقط مسيرة للاحتلال وغارات لحزب الله وسط غضب عارم لفشل دفاعات إسرائيل الجوية

نقلت وكالة فارس عن الجيش الإيراني قوله بتدمير مسيرة للعدو الصهيوني الأمريكي في طهران قبل تمكنها من تنفيذ أي هجمات، فيما قال الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان أصدر تعليمات بمواصلة التحقيق في فشل الاعتراضات الصاروخية في ديمونة وجراد.

وذكر الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان أجرى تقييما أمنيا مع قادة العمليات وسلاح الجو عقب سقوط الصواريخ في ديمونة وعراد.

حول الجثث الخاصة بالاحتلال والمصابين جراء الهجوم الإيراني الناجح، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مستشفى سوروكا أنها قدمت العلاج لـ150 شخصا إثر الهجمات الصاروخية على عراد وديمونة، فيما لقى 6 مصرعهم.

وأصيب أكثر من 150 أو 200 شخص كما تقول إيران في هجمات إيرانية على مدينتي ديمونا وعراد الجنوبيتين يوم السبت، بعد فشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية في اعتراض صاروخين باليستيين على الأقل.

أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان صدر فجر الأحد أنه استهدف "منشآت عسكرية" ومراكز أمنية في جنوب إسرائيل .

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي دفرين، إن الدفاعات الجوية للبلاد كانت تعمل، لكنها لم تعترض الضربات. وأضاف: "سنجري تحقيقاً في الحادث ونتعلم منه".

يقع المفاعل النووي الإسرائيلي السري على بعد حوالي 13 كيلومتراً جنوب شرق ديمونا.

وتقع كلتا المدينتين بالقرب من العديد من المواقع العسكرية، بما في ذلك قاعدة نيفاتيم الجوية، وهي واحدة من أكبر قواعد الاحتلال.

في لبنان،استهدف حزب الله بصاروخ نوعي تجمعا لجنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة الطيبة فيما جرى إطلاق صفارات الإنذار في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان إثر تسلل مسيرة معادية.