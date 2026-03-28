إلهام أبو الفتح
رياضة

طلائع الجيش يختتم استعداداته لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

رباب الهواري


يختتم فريق طلائع الجيش، تحت قيادة المدير الفني جمعة مشهور، اليوم السبت استعداداته لملاقاة وادي دجلة، في المباراة المرتقبة التي تقام في الخامسة مساء غدٍ الأحد على ستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر. 

ويخوض الفريق مرانه الأخير على ملعبه، قبل أن يعلن الجهاز الفني قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للقاء المرتقب.

موقف صعب بعد خسارة الذهاب
يدخل الطلائع المباراة وهو في موقف معقد، بعدما تلقى هزيمة في لقاء الذهاب بنتيجة 3-1، وهو ما يفرض عليه ضرورة تحقيق الفوز بفارق أهداف مناسب من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي، ما يزيد من صعوبة المهمة أمام منافس قوي ومنظم.

طموحات مستمرة رغم التحديات
شهد الموسم الحالي نتائج متباينة لطلائع الجيش، حيث نجح في الوصول إلى نصف نهائي كأس مصر قبل أن يودع البطولة بعد الخسارة أمام زد إف سي، كما وصل إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر. وعلى صعيد الدوري، يسعى الفريق لتأمين بقائه ضمن أندية الدوري الممتاز، من خلال المنافسة في مرحلة تفادي الهبوط.

دفعة معنوية بعد الفوز على الأهلي
يحمل الفريق دفعة معنوية قوية بعد تحقيقه فوزاً مفاجئاً على الأهلي بهدفين مقابل هدف في دوري نايل، وهو ما يمنح اللاعبين ثقة كبيرة قبل مواجهة وادي دجلة، ويعزز من آمال الجهاز الفني في مواصلة النتائج الإيجابية.

تحذيرات فنية ودراسة دقيقة للمنافس
حرص الجهاز الفني بقيادة جمعة مشهور على دراسة فريق وادي دجلة بشكل دقيق، من خلال مشاهدة مبارياته الأخيرة، خاصة لقاء الذهاب. ووجه المدير الفني تحذيرات صارمة للاعبيه بضرورة تجنب الأخطاء الدفاعية، في ظل امتلاك وادي دجلة لعناصر هجومية مميزة قادرة على استغلال أي هفوات.

مباراة الفرصة الأخيرة
تمثل مواجهة الغد الفرصة الأخيرة لطلائع الجيش من أجل إنقاذ موسمه في البطولة، حيث يسعى الفريق لتحقيق ريمونتادا تقوده إلى نصف النهائي، وإثبات قدرته على تجاوز الظروف الصعبة وتحقيق المفاجآت

