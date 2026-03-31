هالة صدقي : المنافسة بين الأعمال الفنية لصالح المشاهد

أكدت الفنانة هالة صدقي أن شهر رمضان لا يزال يتميز بنسب المشاهدة العالية في أعماله الدرامية من قبل الجمهور.

وأضافت هالة صدقي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: بالتأكيد شهر رمضان مهم جدا لأي فنان، ولكن أعلم جيدا أن هناك جمهورا كبيرا حريص على المتابعة بعد رمضان.

وتابعت هالة صدقي: مؤكد هناك مسلسلات تحصل على نسب مشاهدة عالية في شهر رمضان، وأي صراع أو منافسة بين الأعمال الفنية يكون في مصلحة الجمهور.

وشاركت هالة صدقي في مسلسل مسلسل بيبو من بطولة أحمد بحر الشهير بـكزبرة وسيد رجب وأحمد سلطان ووليد فواز ونورين أبو سعدة وزينة منصور، منتج منفذ فيلم خانة ستوديوز، ومن تأليف تامر محسن وإخراج أحمد شفيق.

تدور أحداث المسلسل حول بيبو وهو شاب بسيط تنقلب حياته بعد حبس أمه، وظهور أبوه بعد غياب خمسة وعشرين عامًا، مما يدفعه إلى خوض رحلة قاسية لاكتشاف نفسه واختيار الطريق الذي يشبهه وإنقاذ حلمه من السقوط.