بعد روسيا .. قمة بين مجلس التعاون الخليجي والصين لبحث تداعيات العدوان الإيراني

أعلنت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، عن انعقاد قمة صينية خليجية لبحث تداعيات "الاعتداءات الإيرانية الغاشمة" على دول مجلس التعاون والأردن والتطورات الخطيرة في المنطقة.

وأوضح مجلس التعاون الخليجي الذي يتخذ الرياض مقرا له، أن الاجتماع يضم دول الخليج الستة بالإضافة إلى الأردن عبر الاتصال المرئي.

ويعقد الاجتماع الصيني الخليجي، بعد يومين من اجتماع مماثل جمع وزراء خارجية دول الخليج والأردن وروسيا، في ظل تصاعد الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج ودول أخرى بالمنطقة لهجمات بمسيّرات وصواريخ إيرانية، تقول طهران إنها تستهدف من خلالها قواعد أمريكية في المنطقة رداً على الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها.