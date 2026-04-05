هيثم حسن يقود آمال أوفييدو في مواجهة مصيرية أمام إشبيلية بالليجا

يستقبل ريال أوفييدو نظيره إشبيلية مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني، في مواجهة مصيرية لأصحاب الأرض في صراع البقاء.

ويدخل أوفييدو اللقاء بدفعة معنوية قوية مع عودة لاعبه الدولي المصري هيثم حسن، الذي تألق مؤخرًا مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي، ما يعزز آمال الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية.

ويعاني أوفييدو من وضع صعب في جدول الترتيب، حيث يتذيل المسابقة برصيد 21 نقطة، ويبتعد بفارق 8 نقاط عن مراكز الأمان، ما يجعل الفوز ضرورة لا بديل عنها مع اقتراب نهاية الموسم.

في المقابل، يسعى إشبيلية، صاحب المركز الـ15، للخروج بنتيجة إيجابية تضمن له الابتعاد عن مناطق الخطر، في لقاء لن يخلو من الندية، خاصة مع حاجة الفريقين الماسة للنقاط.

ويأمل أوفييدو في استغلال عاملي الأرض والجمهور لإنعاش حظوظه في البقاء، قبل مواجهة أخرى مرتقبة أمام سيلتا فيجو في الجولة المقبلة.