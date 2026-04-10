تحسين الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية برأس غارب

واصلت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب تنفيذ أعمال صيانة منظومة الإنارة العامة، حيث شهدت المدينة اليوم جهودًا مكثفة من فريق الكهرباء لإجراء الصيانة الدورية للكشافات والكابلات والأسلاك المغذية لأعمدة الإنارة، في إطار خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الأعمال منطقة العبور والمناطق المحيطة بها، إلى جانب محيط مدرسة الشهيد عباس سليم، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الإضاءة العامة وتوفير بيئة آمنة، خاصة في المناطق الحيوية ومحيط المنشآت التعليمية.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكدت الوحدة المحلية أن فرق الكهرباء تواصل عملها وفق خطة دورية تستهدف جميع مناطق المدينة، مع سرعة الاستجابة لأي أعطال طارئة، في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.