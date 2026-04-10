لبنان بين نار التصعيد وضغوط التفاوض.. مواجهة مفتوحة في الجنوب واحتقان داخلي ينذر بانفجار شامل

تعود الجبهة اللبنانية لتتصدر مشهد التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، وسط مؤشرات متسارعة تنذر باتساع رقعة المواجهة وخروجها عن نطاقها التقليدي، فبعد أشهر من التوترات المتقطعة والضربات المحدودة، دخلت العمليات العسكرية مرحلة أكثر حدة وخطورة، مع انتقال واضح من نمط القصف الجوي المكثف إلى تحركات برية مباشرة في جنوب لبنان، بما يعكس تحولًا نوعيًا في طبيعة الاشتباك وحدوده.



هذا التصعيد يتزامن مع محاولات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وهي التفاهمات التي تبدو مهددة بالانهيار في ظل تسارع وتيرة الأحداث على الأرض.

وبينما تسعى أطراف دولية وإقليمية إلى تجنب الانزلاق نحو حرب شاملة، تفرض الوقائع الميدانية مسارًا مختلفًا، قد يدفع بالمنطقة إلى مواجهة مفتوحة يصعب احتواؤها.

ومع استمرار العمليات العسكرية وتبادل الرسائل الميدانية، تبقى التساؤلات مفتوحة حول حدود هذا التصعيد، وإلى أي مدى يمكن أن تتطور الأوضاع في ظل غياب أفق سياسي واضح، وتزايد المؤشرات على أن المنطقة تقف على حافة مرحلة جديدة، قد تكون الأكثر اضطرابًا منذ سنوات.

عبدالله نعمة: لبنان على حافة مواجهة شاملة.. والتصعيد الإسرائيلي يفتح باب صدام داخلي والتفاوض أصبح حتميًا رغم النارً



قال الدكتور عبدالله نعمة، الباحث في العلاقات الدولية والخبير الاستراتيجي، إن قرار مجلس الوزراء اللبناني بتكليف الجيش بالانتشار في بيروت الكبرى وجبل لبنان، يعكس توجهًا واضحًا نحو فرض سيادة الدولة، خاصة في ظل اعتبار هذه المناطق منزوعة السلاح.

وأضاف نعمة أن هذا القرار أثار غضب حزب الله وحلفائه، باعتباره يستهدف بشكل مباشر مسألة السلاح غير الشرعي، لا سيما بعد قرارات سابقة طالبت بتسليمه للدولة، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد داخلي خلال الفترة المقبلة.



عبدالله نعمة: إسرائيل تسعى لعزل حزب الله عن أي مفاوضات مع لبنان

وأوضح نعمة، أن التطورات الأخيرة بشأن فتح باب التفاوض بين لبنان وإسرائيل تعكس رغبة أمريكية إسرائيلية في حصر التفاوض مع الدولة اللبنانية فقط، دون أي دور لحزب الله.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لفصل الدور الإيراني عن الملف اللبناني، بهدف التفاوض المباشر مع الحكومة اللبنانية، وهو ما يضع حزب الله خارج المعادلة السياسية.



عبدالله نعمة: الشارع اللبناني يغلي بعد الغارات.. واتهامات للحكومة بالتطبيع

وأكد نعمة أن الشارع اللبناني يشهد حالة من الغضب، تجلت في مظاهرات أمام السراي الحكومي، واتهامات لرئيس الحكومة نواف سلام بالتواطؤ أو السعي لوقف التصعيد عبر التفاوض مع إسرائيل.

وأضاف أن هذه التحركات جاءت عقب الغارات الإسرائيلية العنيفة على بيروت، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتيل وجريح.

عبدالله نعمة: التفاوض بات خيارًا حتميًا.. والحرب لم تجلب سوى الخسائر

وشدد نعمة على أن لبنان لم يعد يحتمل استمرار الحرب، مؤكدًا أن التفاوض أصبح ضرورة وليس خيارًا، خاصة بعد عقود من الصراع دون نتائج حاسمة.

وقال: “لا يمكن للبنان أن يظل ساحة حرب مفتوحة، بينما تتجه أطراف أخرى، مثل الفلسطينيين، إلى التفاوض لحل أزماتهم”.



عبدالله نعمة: إيران تخلت عمليًا عن حزب الله في هذه المرحلة

واعتبر نعمة أن إيران تركز حاليًا على مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، ولم تتدخل بشكل مباشر لوقف الضربات الإسرائيلية على لبنان، ما يشير إلى ترك حزب الله يواجه الأزمة بمفرده.

وأضاف: “لو كانت إيران تريد التصعيد، لردت على الغارات الإسرائيلية، لكنها فضلت الاستمرار في مسار التفاوض”.



عبدالله نعمة: خطر التصعيد الداخلي قائم.. والتدخل الدولي ضرورة

وحذر نعمة من احتمالات اندلاع صدام داخلي بين مؤيدي الدولة اللبنانية وأنصار حزب الله، في ظل القرارات الأخيرة، مؤكدًا أن الوضع قد يتجه إلى مزيد من التعقيد.

وأشار إلى أهمية التحركات الدولية، خاصة من فرنسا ومصر والسعودية، في محاولة احتواء الأزمة ودفع لبنان نحو مسار التهدئة.



عبدالله نعمة: إسرائيل قد تفاوض تحت النار.. ولبنان أمام مرحلة صعبة

واختتم نعمة تصريحاته بالتأكيد، أن إسرائيل قد تستمر في الضغط العسكري بالتزامن مع التفاوض، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة على لبنان، لكنها قد تفضي في النهاية إلى تسوية.

وقال: “رغم كل التحديات، هناك مؤشرات على أن الأمور قد تتجه نحو الحل، لكن ذلك سيتطلب وقتًا، وسيدفع لبنان خلاله ثمنًا إضافيًا”.