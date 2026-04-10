الصحة الإسرائيلية: 7527 إسرائيليا أصيبوا وتلقوا العلاج منذ بداية الحرب ضد إيران

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الصحة الإسرائيلية، قالت إن هناك 7527 إسرائيليا أصيبوا وتلقوا العلاج منذ بداية الحرب ضد إيران.

وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، استمرار القتال في لبنان والسعي لإزالة التهديد المباشر لبلدات الشمال.

وقال زامير في تصريحات له: حزب الله بات معزولا في لبنان وفي جبهته الداخلية الاستراتيجية ومن مموليه ومزوديه بالسلاح.

وأضاف زامير: نستطيع العودة إلى الحرب ضد إيران في أي لحظة وبقوة أكبر. وإيران اليوم باتت أضعف من ذي قبل.

وفي سياق متصل؛ استهدف حزب الله بالصواريخ مستوطنة كريات شمونة ردا على خرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن نحو 10 صواريخ أطلقت من لبنان تم اعتراض بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة.