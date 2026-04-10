رئيس أركان جيش الاحتلال يهدد : نستطيع العودة إلى الحرب ضد إيران في أي وقت

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إستمرار القتال في لبنان والسعي لإزالة التهديد المباشر لبلدات الشمال.

وقال زامير في تصريحات له : حزب الله بات معزولا في لبنان وفي جبهته الداخلية الاستراتيجية ومن مموليه ومزوديه بالسلاح.

وأضاف زامير: نستطيع العودة إلى الحرب ضد إيران في أي لحظة وبقوة أكبر وإيران اليوم باتت أضعف من ذي قبل.

وفي سياق متصل ؛ إستهدف حزب الله بالصواريخ مستوطنة كريات شمونة ردا على خرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن نحو 10 صواريخ أطلقت من لبنان تم اعتراض بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة.