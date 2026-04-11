أخبار الوادي الجديد| قرعة لتوزيع أراضى تقسيم الشباب بالقلمون وعين القضا .. رصد 51 مخالفة تموينية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها؛

إجراء القرعة العلنية لتوزيع أراضى "تقسيم الشباب" بالقلمون وعين القضا بالوادي الجديد

شهدت الوحدة المحلية لقرى القلمون بمركز الداخلة في الوادي الجديد تنظيم فعاليات القرعة العلنية لتوزيع قطع الأراضي المتبقية بتقسيم الشباب رقم (1) بقرية القلمون، في إطار توجيهات السيد جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، وحرصًا على تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللجنة المشكلة من رئاسة المركز برئاسة المهندس ماهر حسين، نائب أول رئيس المركز



وشملت القرعة توزيع عدد (8) قطع أراضٍ سكنية بالقلمون، تقدم لها (9) مواطنين ممن استوفوا الشروط والضوابط المقررة. وقد أسفرت النتائج عن فوز (8) مواطنين بالقطع المتاحة، فيما تم إدراج مواطن واحد بقائمة الانتظار، وفقًا للترتيبات المنظمة، تحسبًا لوجود أي اعتذارات أو حالات انسحاب مستقبلية.

وفي السياق ذاته، تم إجراء القرعة الخاصة بتقسيم الشباب رقم (1) بمنطقة عين القضا، والتي تضمنت عدد (5) قطع أراضٍ، حيث تقدم لها (5) مواطنين مستوفين لكافة الشروط، وتم تخصيص القطع لهم جميعًا بشكل مباشر دون الحاجة لإجراء قرعة تنافسية، نظرًا لتساوي عدد المتقدمين مع عدد القطع المطروحة.

وأكدت رئاسة مركز الداخلة أن إجراءات القرعة تمت في أجواء تتسم بالشفافية الكاملة، وبحضور جميع الأطراف المعنية، مع الالتزام التام بالقواعد والضوابط المنظمة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة الوادي الجديد لتوفير أراضٍ سكنية مناسبة للشباب، ودعم خطط التوسع العمراني، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الواعدة، مع استمرار العمل على طرح المزيد من الفرص خلال الفترة المقبلة.

كما تأتي هذه الخطوة ضمن خطة المحافظة للتوسع العمراني وتوفير أراضٍ سكنية للشباب، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي ويحد من التكدس، مع الالتزام بالضوابط لتحقيق العدالة والشفافية.

تفتيش 140 منشأة ورصد 51 مخالفة تموينية بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد تنفيذ حملات تفتيشية موسعة شملت إجمالي عدد من المنشآت التموينية والمحال التجارية بمختلف المراكز، وذلك في إطار جهود الأجهزة التنفيذية لتكثيف الرقابة على الأسواق، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات حنان مجدي محافظ الإقليم بتكثيف الرقابة على الأسواق.

وأكدت الدكتورة سلوي مصطفى وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن الحملات عن تفتيش 140 منشأة وتحرير 51 مخالفات المتنوعة، شملت مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وعرض سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب ضبط كميات من السلع التموينية قبل إعادة طرحها بطرق غير مشروعة.

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى، إن المخالفات تضمنت 35 محضرًا في أسواق الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى 16 محضرًا في قطاع المخابز ليصل الإجمالي إلي 51 محضر حررها مفتشو المديرية علي مدار الأسبوع الجاري، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



وأكدت وكيل وزارة التموين، أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع أي ممارسات احتكارية.

كما شددت على استمرار الحملات بشكل يومي ومفاجئ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدة عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس الأمن الغذائي للمواطنين.

من جانبها، ناشدت مديرية التموين المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية، من خلال الاتصال بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528، أو غرفة عمليات مديرية التموين، أو عبر الرسائل على الصفحة الرسمية، وذلك في إطار التعاون المشترك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.