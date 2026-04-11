إنقاذ اقتصاد الشرق الأوسط.. البنك الأوروبي يضخ 5 مليارات يورو بسبب تداعيات الحرب
اليوم .. البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة في الكاتدرائية
بالخطوات .. كيف تقلل استهلاك الكهرباء بسهولة خلال موجات الحر؟
سي إن إن: الإيرانيون لا يثقون بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف
بريطانيا: أوكرانيا قادرة على لعب دورٍ هام في مضيق هرمز
رئيس وزراء باكستان يلتقي نائب ترامب.. وهذا ما جرى تأكيده
وزير الخارجية يبحث مع نظيره بجنوب أفريقيا التطورات في لبنان وغزة وخفض التصعيد
كجوك: التكلفة الإجمالية للزيادة الأخيرة بالأجور تتجاوز 100 مليار جنيه
الدفاع السعودية: وصول قوات عسكرية باكستانية إلى قاعدة الملك عبد العزيز
إلغاء آلاف الرحلات.. أزمة وقود الطائرات تضع مطارات أوروبا على حافة الشلل
المالية: 47.5 مليار جنيه مخصصة للإنفاق على العلاج على نفقة الدولة
وزير المالية لـ«صدى البلد»: 45 مليار جنيه مخصصات تمويل محطة الضبعة النووية بالموازنة الجديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الري: المستقبل سيشهد التوسع في تحلية المياه لإنتاج الغذاء

وزير الري
حنان توفيق

شهد  الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فعاليات ختام وتوزيع شهادات البرنامج التدريبي في مجال "معالجة وتحلية المياه تحت مظلة مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية (WEFE Nexus)"، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري والشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM)، بتمويل من الاتحاد من أجل المتوسط (UfM) والوكالة السويدية للتنمية الدولية (SIDA)، ويتم تنفيذه من خلال معهد بحوث الصرف التابع للمركز القومي لبحوث المياه، وذلك بحضور كل من  الدكتور/ عارف غريب، رئيس قطاع شؤون مياه النيل، و الدكتور/ أيمن السعدي، نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، و الدكتور/ محمد شعبان، مدير معهد بحوث الصرف، والسيد الدكتور/ مروان الرقاد، المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه.

وشارك في هذا التدريب عدد (٢٠) متدربًا من مختلف جهات وزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى مشاركة عدد (١١) من المتدربين افتراضيًا من عدد من الدول العربية (تونس - سوريا - الجزائر - المغرب - لبنان)، وذلك خلال الفترة من ٢٩ مارس حتى ٩ أبريل ٢٠٢٦.

وفي كلمته، توجه الدكتور سويلم بالتحية إلى صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، والسيد الدكتور/ مروان الرقاد، المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه، مؤكدًا على أهمية تفعيل مكتب الشبكة الإسلامية بالقاهرة، والذي سيتم تأسيسه طبقًا لاتفاقية الاستضافة التي تم توقيعها في شهر أكتوبر ٢٠٢٥ خلال فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه".

كما توجه سيادته بالشكر لكل من قطاع شؤون مياه النيل والمركز القومي لبحوث المياه على التعاون البنّاء في تنظيم هذا البرنامج التدريبي الهام.

وأشار سيادته إلى أن عقد هذا البرنامج التدريبي يؤكد اهتمام الوزارة بتدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية، بما ينعكس على تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، خاصة في مجالات معالجة وإعادة استخدام المياه، وتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء.

وأكد سيادته على أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية (WEFE Nexus)، بما يسهم في تحقيق الأمنين المائي والغذائي والحفاظ على البيئة، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات التي تتداخل مع ملف المياه، مشيرًا إلى أن كافة أهداف التنمية المستدامة الستة عشر تتقاطع مع ملفات المياه أو الغذاء أو الطاقة أو البيئة، مما يؤكد على أهمية مبادئ WEFE Nexus.

وأضاف سيادته أن المستقبل سيشهد التوسع في استخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء، بشرط استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذي يحقق الجدوى الاقتصادية، والتوسع في البحث العلمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية، مما سيسهم في تقليل التكلفة، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من العناصر الثلاث (الشمس - الرمال - المياه المالحة)، لتمكين مصر والدول العربية من التعامل الفعال مع تحديات المياه والمناخ، حيث تعد الدول العربية من أكثر دول العالم من حيث السطوع الشمسي وتوفر الرياح بسرعات مرتفعة في عدة مناطق، وهو ما يسهل من عملية إنتاج الطاقة المتجددة بصورة ذات جدوى اقتصادية.

ومن جانبهم، أعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الموارد المائية والري والمركز القومي لبحوث المياه والشبكة الإسلامية على تقديم هذا البرنامج الاحترافي الذي لاقى استحسانهم، وزودهم بالمعرفة النظرية والعملية في مجال الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي جمع بين الجانبين النظري والتطبيقي من خلال الزيارات الخارجية لمحطة معالجة بحر البقر ومحطة تحلية الجلالة، باعتبارهما من أبرز المشروعات القومية في مجال معالجة وتحلية المياه، إلى جانب التدريب العملي داخل المعامل المركزية بالمركز القومي لبحوث المياه، بما يعزز تبادل الخبرات بين المشاركين، ويعزز الفهم التطبيقي لديهم، ويربط المعرفة العلمية بالواقع العملي.

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

عيد القيامة

هل الأحد 12 أبريل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص؟

ترشيحاتنا

برشلونة

قائمة برشلونة امام إسبانيول في الدوري الإسباني

أحمد سليمان

اعتذر له.. أحمد سليمان يكشف كواليس جديدة في أزمة الشناوي ومحمود وفا

أحمد سليمان

أحمد سليمان: الأهلي يجني حاليًا عواقب ما حدث بسبب صفقة زيزو

بالصور

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

دودج تكشف عن أرخص سيارة خارقة بسعر أقل من 30 ألف دولار

دودج
دودج
دودج

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

5 أسباب خفية وراء التعب المستمر.. كيف تستعيدين طاقتك؟

أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد