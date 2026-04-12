ضبط طن دقيق مدعم وتحرير 15 مخالفة تموينية في الإسماعيلية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، حملة تموينية للمرور على المخابز والأسواق ومتابعة مختلف الأنشطة التموينية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات التموينية؛ لضبط ومراقبة الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار سامح شبل، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن، ضبط طن من الدقيق البلدي المدعم و٤/١ طن من النخالة الناعمة بأحد محال البقالة التموينية بالقنطرة غرب قبل بيعه بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وسرقة الدعم المخصص للمواطنين.

كما تم تحرير ١٥ مخالفة أخرى للمخابز البلدية بمركز الإسماعيلية؛ تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، خبز ناقص الوزن، عدم نظافة أدوات العجن.



وأعلنت الصفحة الرسمية للمحافظة عن ارقام الشكاوى التموينية وهي :

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨

