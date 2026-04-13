الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على طليقته بمساعدة 3 سيدات

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب قيام بعض الأشخاص بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها وسرقة هاتفها وتحطيم سيارتها حال إعتراضها على قيامهم بالبناء على قطعة أرض ملكها وإتصالها بالأجهزة الأمنية دون جدوى ببنى سويف.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 أبريل الجارى تبلغ لمركز بنى سويف من القائمة على النشر (مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من 7 أشخاص (طليقها وأقاربة من بينهم "3 سيدات") لقيامهم بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة والإستيلاء منها على "هاتفها المحمول ، مبلغ مالى" ومنعها من نزول أرض ملكها وإحداث تلفيات بسيارتها وإحتجازها بداخلها.



أمكن ضبط المشكو فى حقهم فى حينه "وتبين إحتجاز مسنة من الطرف الثانى بإحدى المستشفيات لتلقى العلاج"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وبعرضهم على النيابة العامة تقرر إخلاء سبيلهم لتصالحهم ..كما تبين عدم صحة إدعاء الشاكية بشأن قيامها بالإتصال بالأجهزة الأمنية دون جدوى، وبإستدعائها ومواجهتها أقرت بإدعائها الكاذب وعللت ذلك للإهتمام بشكواها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





