البرتغالي كارلوس كيروش يتولى تدريب منتخب غانا
تحذير للرجال.. طعام موجود في كل بيت يسبب سرطان البروستاتا
المساواة في الميراث أبرزها.. ملامح مشروع قانون الأسرة للمسيحيين
حصار موانئ إيران.. خطة ترامب لشل حركة نفط طهران | تفاصيل
إصابة 13 شخصا في حادث تصادم على الطريق الدولي بكفر الشيخ| صور
كلت الفسيخ والرنجة؟ اعرف إزاي تتخلص من رائحة الفم الكريهة
شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة
البنك الأهلي يقلب الطاولة على المقاولون العرب بثنائية مثيرة في دوري نايل
طقس الثلاثاء 14 أبريل 2026 ودرجات الحرارة في مصر
غدا.. انبعاث روائح تشبه الحريق مصحوبا بالدخان بمحطة عدلي منصور وتنويه من الهيئة القومية للأنفاق
خطوة بخطوة.. كيف تحجز شقتك عبر منصة مصر الرقمية؟ وما حدود الدخل المطلوبة؟
ترامب يفاجئ عاملة دليفري بـ100 دولار بقشيش أثناء استلام وجبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحذير للرجال.. طعام موجود في كل بيت يسبب سرطان البروستاتا

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
اسماء محمد

في العصر الحديث أصبحت اللحوم المصنعة من الأكلات الأساسية في كل بيت حيث أنها سريعة التحضير وغنية بالبروتين الحيواني ومذاقها شهي ولكن الإكثار منها أو الاعتماد عليها بشكل أساسي يعرض الجسم لمخاطر عديدة.

وفقا لما ذكره موقع Goodrx تناولت بعض الأبحاث حول العلاقة بين أنواع اللحوم المختلفة وصحة البروستاتا ولكن هناك حاجة للمزيد لكشف الكثير من الأسرار عنها فعلى سبيل المثال شير إحدى الدراسات المراجعة للأبحاث ذات الصلة إلى وجود صلة محتملة بين اللحوم المصنعة وسرطان البروستاتا ، ولكن قد لا تزيد هذه الصلة من خطر الإصابة بشكل كبير.

وجدت دراسة أخرى علاقة إيجابية بين استهلاك اللحوم المصنعة وسرطان البروستاتا وهذا يعني أنه كلما زاد استهلاكك للحوم المصنعة، زاد خطر إصابتك بسرطان البروستاتا.

من أمثلة اللحوم المصنعة ما يلي:

لحم  مقدد

اللحوم المصنعة مثل الديك الرومي ولحم البولونيا

نقانق أو براتورست

هوت دوج

البرجر 

اللحوم المعلبة مثل البوليف
 

ما زال غير واضحٍ تمامًا ما إذا كان تناول اللحوم الحمراء غير المُصنّعة  مثل لحم البقر والجاموس والضأن ويزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا أن لا.

 ربطت إحدى الدراسات بين تناول الهامبرجر واللحوم الحمراء المشوية واللحوم الحمراء المطبوخة جيدًا وبين ضعف صحة البروستاتا ولكن قد يكون سبب هذه النتيجة هو طهي اللحوم الحمراء على درجة حرارة عالية فقد أظهرت الدراسات أن طهي البروتينات الحيوانية (وخاصة اللحوم الحمراء) على درجة حرارة عالية يُمكن أن يُطلق مواد كيميائية مُسرطنة .  

قد يساهم اتباع نظام غذائي نباتي في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وتشير الأدلة إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي يقلل أيضاً من خطر الإصابة بأنواع سرطان البروستاتا الأكثر خطورة .
 

مرتبات

زيادة المرتبات رسميا.. اعرف هتقبض إمتى بعد القرار الجديد

اسعار وحدود التحويل بانستاباي

بعد قرار المركزي.. الحد الأقصى لتحويل انستاباي والسحب النقدي من البنوك والـ ATM

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن انتحار بعض الصحابة

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن إنهاء بعض الصحابة حياتهم

يورتشيتش

رسميًا | رحيل يورتشيتش عن تدريب بيراميدز نهاية الموسم .. خاص

الواقعة

في دولة عربية.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو لمحاولة نزع ملابس فتاة بالإسكندرية

ارشيفيه

حريق بالطابق الرابع بمستشفى المنصورة الجامعي

وسام أبو علي

رسميا.. إصابة وسام أبو علي بالرباط الصليبي

الشهادات البنكيه

شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة

دار الإفتاء

أمينة الإفتاء توضح ضوابط ملابس المرأة لتحقيق الستر والاحتشام

السوشيال ميديا

أمين الإفتاء: نشر المحتوى على السوشيال ميديا مسئولية والكلمة قد تهوي بك في النار

حرية المرأة

هل المرأة حرة بشكل مطلق؟.. أمينة الإفتاء تجيب

بالصور

كلت الفسيخ والرنجة؟ اعرف إزاي تتخلص من رائحة الفم الكريهة

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

الغموض والإثارة يسيطران على الإعلان الرسمي لمسلسل «الفرنساوي»

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

العريس بكى.. فرح البلوجر سلمى عبد العظيم يشعل السوشيال ميديا

فرح سلمى عبد العظيم
فرح سلمى عبد العظيم
فرح سلمى عبد العظيم

أسعار إم جي 5 موديل 2020 المستعملة في مصر

ام جى 5 موديل 2020‏
ام جى 5 موديل 2020‏
ام جى 5 موديل 2020‏

فيديو

تامر شلتوت

قرار غيّر حياته بالكامل.. لماذا ترك تامر شلتوت الطب؟

زيجات محمد الحلو

اعتزلت الزواج نهائيًا.. محمد الحلو يكشف كواليس زيجاته الخمس وتجربته الصعبة

مدحت صالح ونجله آدم

ناقصك ايه.. مدحت صالح يطرح أحدث أغانيه رفقه نجله أدهم

جلال مجدي شليل

شاب يرفض العلاج المجاني ويختار الكفاح حتى النهاية ويخاطر بعينه

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

