تحذير للرجال.. طعام موجود في كل بيت يسبب سرطان البروستاتا

في العصر الحديث أصبحت اللحوم المصنعة من الأكلات الأساسية في كل بيت حيث أنها سريعة التحضير وغنية بالبروتين الحيواني ومذاقها شهي ولكن الإكثار منها أو الاعتماد عليها بشكل أساسي يعرض الجسم لمخاطر عديدة.

وفقا لما ذكره موقع Goodrx تناولت بعض الأبحاث حول العلاقة بين أنواع اللحوم المختلفة وصحة البروستاتا ولكن هناك حاجة للمزيد لكشف الكثير من الأسرار عنها فعلى سبيل المثال شير إحدى الدراسات المراجعة للأبحاث ذات الصلة إلى وجود صلة محتملة بين اللحوم المصنعة وسرطان البروستاتا ، ولكن قد لا تزيد هذه الصلة من خطر الإصابة بشكل كبير.

وجدت دراسة أخرى علاقة إيجابية بين استهلاك اللحوم المصنعة وسرطان البروستاتا وهذا يعني أنه كلما زاد استهلاكك للحوم المصنعة، زاد خطر إصابتك بسرطان البروستاتا.

من أمثلة اللحوم المصنعة ما يلي:

لحم مقدد

اللحوم المصنعة مثل الديك الرومي ولحم البولونيا

نقانق أو براتورست

هوت دوج

البرجر

اللحوم المعلبة مثل البوليف



ما زال غير واضحٍ تمامًا ما إذا كان تناول اللحوم الحمراء غير المُصنّعة مثل لحم البقر والجاموس والضأن ويزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا أن لا.

ربطت إحدى الدراسات بين تناول الهامبرجر واللحوم الحمراء المشوية واللحوم الحمراء المطبوخة جيدًا وبين ضعف صحة البروستاتا ولكن قد يكون سبب هذه النتيجة هو طهي اللحوم الحمراء على درجة حرارة عالية فقد أظهرت الدراسات أن طهي البروتينات الحيوانية (وخاصة اللحوم الحمراء) على درجة حرارة عالية يُمكن أن يُطلق مواد كيميائية مُسرطنة .

قد يساهم اتباع نظام غذائي نباتي في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وتشير الأدلة إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي يقلل أيضاً من خطر الإصابة بأنواع سرطان البروستاتا الأكثر خطورة .

