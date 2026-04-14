رمضان السيد: معتمد جمال الأفضل فنيًا.. وأوسكار رويز يجب أن يرحل

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن المدير الفني لنادي الزمالك معتمد جمال يستحق الإشادة على الأداء الذي يقدمه مع الفريق خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى وجود فارق فني واضح بينه وبين مدرب الأهلي.

وقال رمضان السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "معتمد جمال يستحق الإشادة على ما يقدمه مع الزمالك، وهناك فارق كبير بينه وبين مدرب الأهلي في الفترة الحالية."

وأضاف: "معتمد جمال يجيد قراءة المباريات بشكل جيد، كما يتميز بإجراء التغييرات في التوقيت المناسب، وهو من أفضل المدربين في الدوري المصري من حيث إدارة التبديلات، ولم يشتكِ من أي أزمات داخل النادي."

وتابع: "الزمالك قدم أداءً مميزًا في آخر 6 مباريات، على عكس الأهلي الذي يعاني من أخطاء دفاعية واضحة، بجانب غياب الضغط على المنافس، وهو أمر غير معتاد، لأن أي مدرب جديد عادةً ما يظهر تأثيره سريعًا على اللاعبين."

وأوضح: "حظوظ التتويج بالدوري حاليًا تُقدّر بنسبة 50% للزمالك، و30% لبيراميدز، و20% فقط للأهلي، وذلك بناءً على مستوى الفرق في الوقت الحالي."

وواصل: "مدرب الأهلي لم يُدر أي مباراة بشكل مثالي منذ توليه المسؤولية، وهو ما انعكس على أداء الفريق."

وأشار إلى: "جماهير الأهلي أبدت غضبها من الأداء في مباراة سيراميكا كليوباترا، وطالبت اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز."

واختتم تصريحاته قائلًا: "كان يجب على اتحاد الكرة إعلان إقالة أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام عقب ظهوره الإعلامي الأخير على قناة أون سبورت."