الإمارات وتركيا تؤكدان إدانتهما للاعتداءات الإيرانية السافرة على الدول الخليجية

أكدت الإمارات وتركيا إدانتهما للاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي الإمارات، وعدد من الدول الخليجية.

جاء ذلك لقاء رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات صقر غباش، اليوم / الثلاثاء /، برئيس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا نعمان كورتولموش، على هامش زيارة غباش الرسمية إلى تركيا للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة 152 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة 217 للمجلس الحاكم، التي تستضيفها الجمعية الوطنية الكبرى التركية، تحت شعار: "تعزيز الأمل، ضمان السلام، وتحقيق العدالة للأجيال القادمة"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وجرى، خلال اللقاء، بحث التطورات الخطيرة بالمنطقة في ضوء التصعيد العسكري الذي تشهده ويهدد بانزلاقها نحو وضع خطير من عدم الاستقرار، إضافة إلى الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على أراضي الإمارات ودول الخليج والأردن وعدد من الدول الشقيقة.

وأكد كورتولموش أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تكثيف الجهود لإيجاد حلول للأزمات القائمة، مشيرا إلى أن ما قامت به إيران من توسيع رقعة الصراع في منطقة الخليج أمر غير مقبول، خاصة في ظل الهجمات التي استهدفت دولة الإمارات وعددًا من دول الخليج، مؤكدًا رفض بلاده التام لهذه الاعتداءات.

وشدد على وقوف تركيا إلى جانب دولة الإمارات، حكومةً وشعبًا، في مواجهة هذه التحديات، معربًا عن تضامنه الكامل مع الإمارات قيادةً وشعبًا.

من جانبه، أكد غباش أن الإمارات سعت باستمرار إلى تغليب الحلول الدبلوماسية كخيار أساسي لمعالجة الأزمات، انطلاقًا من التزامها بثوابت القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، لافتا إلى أن الممارسات الإيرانية تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وحذّر غباش من تداعيات محاولات إيران لإغلاق مضيق هرمز، لما لذلك من تأثير بالغ على الاقتصاد العالمي، مشددًا على أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية.

وأوضح أن استهداف دولة الإمارات ودول الخليج والدول العربية الشقيقة تحت أي ذريعة يُعد عملا عدوانيا مرفوضاً جملةً وتفصيلاً، لا يُمكن تبريره، ولا يُمكن تمريره، ولا يُمكن التعامل معه كحدث عابر؛ فسيادة الدولة وصون أمنها الوطني، وحمايةُ أراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية خطٌّ أحمر ومسؤوليةٌ لا تقبل التهاون أو الاختبار.

وأشاد رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات بجهود تركيا ومساعيها الرامية إلى دعم الاستقرار وإحلال السلام في المنطقة، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق البرلماني بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة .

وأشار الجانبان إلى أن الشعوب الآن أصبحت تراقب وتقيم مواقف الدول، حيث أصبحت مواقف الدول وسياساتها الخارجية عنصرًا مؤثرًا في تشكيل الانطباعات المتبادلة بين الشعوب، مما يعني أهمية أن تتبني الحكومات مواقف مسؤولة وأخلاقية تدعم الأمن والاستقرار الإقليميين.