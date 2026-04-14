جوتيريش يعرب عن تقديره لدور باكستان البنّاء في محادثات السلام بين أمريكا وإيران

تلقى وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، أعرب فيه جوتيريش عن تقديره للدور البنّاء الذي قامت به باكستان في تنظيم محادثات إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران.

وأثنى جوتيريش، حسبما أوردت وزارة الخارجية الباكستانية على حسابها الرسمي بمنصة (إكس)، على الجهود التي بذلها دار من أجل تعزيز السلام في المنطقة، كما أعرب عن دعم الأمم المتحدة الكامل للجهود المستمرة التي تبذلها باكستان في هذا الصدد.

وكرر وزير الخارجية الباكستاني تأكيده على التزام بلاده بتعزيز الحوار والدبلوماسية من أجل تحقيق السلام