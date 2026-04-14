قطر تؤكد أن حل الأزمة الحالية بالمنطقة إقليمي بالدرجة الأولي

أكدت قطر أن الحل للأزمة الحالية بالمنطقة ينبغي أن يكون إقليميا بالدرجة الأولى، معتبرة أن جميع الدول المشاطئة للخليج العربي والمطلة عليه، والدول المرتبطة بسلاسل الإمداد والتوريد المرتبطة بصادراته، معنية بشكل مباشر بإيجاد الحل، بجانب البعد الدولي الذي يظل ضروريا.

وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء ، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها الخارجية اليوم الثلاثاء، إن "الأولوية الحالية تتركز على تثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى حالة سلام دائم"، مشيرا إلى أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن تسويات نهائية، في ظل استمرار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وإبعاد المنطقة عن مخاطر التصعيد.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في لبنان، جدد المتحدث تأكيد قطر دعمها لوحدة لبنان وإدانتها لكافة أشكال انتهاك سيادته، بما في ذلك العمليات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، مشيرا إلى أن الحلول المستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.

ولفت المتحدث، خلال إحاطته التي أوردتها وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى دعم دولة قطر لكافة الجهود الإقليمية والدولية، وكذلك الجهود اللبنانية، التي تستهدف خفض التصعيد وإنهاء حالة الحرب والاعتداءات المستمرة.

وشدد الدكتور ماجد الأنصاري، على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة دون شروط، مجددا التأكيد على أن المضيق ممر دولي لا يجوز أن يخضع لسيطرة طرف بعينه، وأن استئناف الحركة فيه يمثل أولوية للاقتصادين الإقليمي والعالمي.

وبشأن الوساطة التي تقودها باكستان ، أكد دعم قطر الكامل للدور الذي تقوم به إسلام آباد في هذا الإطار.

في سياق متصل، أشار المتحدث إلى عدم تسجيل أي مضايقات أو اعتداءات على السفن القطرية في مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة.

وأعرب عن أمله في استمرار وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق ينهي هذه الأزمة، مؤكدا أهمية العمل على حلول مستدامة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتراعي مصالحهم.

