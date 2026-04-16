طريقة عمل طاجن سي فوود بالجبنة.. أحلى من المطاعم

قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طاجن سي فوود بالجبنة، فهو من الأطباق اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل.

مقادير طاجن سي فوود بالجبنة



● سي فوود مشكل

● ثوم مفروم

● ملح وفلفل

● كمون

● دقيق

● لبن

● كريمة

● ميكس جبن مشكل

● كرفس مفروم

● كرات مفروم

● بصل مفروم

● جزر مبشور ناعم

للتقديم :

● شبت

● بصل أخضر

● ليمون حلقات



طريقة تحضير طاجن سي فوود بالجبنة



يشوح البصل والثوم في الزيت والزبدة مع الكرفس والبصل الأخضر والجزر ويتبل بالملح والتوابل.

يضاف السي فوود والشبت والدقيق والكريمة والزبدة واللبن ويترك ليغلي.

في طاجن، يضاف الخليط مع الجبن ويحمر في الفرن.

ويقدم .