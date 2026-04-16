رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة يهدد بالاستيلاء على أي سفينة تخرق الحصار

أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة دان كين أن قواته لا تزال جاهزة لاستئناف العمليات القتالية، مضيفا " بدأنا منذ يوم الاثنين تنفيذ حصار بحري على إيران والحصار يشمل جميع السفن بصرف النظر عن العلم الذي ترفعه".

وزاد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: الحصار على موانئ إيران وليس على مضيق هرمز

وأكثر من 10 آلاف جندي وبحار يشاركون في حصار موانئ إيران.



وأكمل: نقوم بعمل مذهل ونعمل في منطقة بحرية مكتظة ونخنق السفن التي تحاول خرق الحصار على موانئ إيران و السفن الإيرانية باتت تشعر بشدة الحصار على الموانئ.



وأردف رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: إذا تطلب الأمر سنصعد على متن أي سفينة تخرق الحصار ونستحوذ عليها 13 سفينة أعادت توجيه مسارها منذ بدأنا الحصار على موانئ إيران.

وختم رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة تصريحاته: مدمراتنا المنتشرة في المنطقة محملة بالأسلحة والصواريخ و نلاحق أي سفينة تحاول خرق الحصار على موانئ إيران وجنودنا وضباطنا وبحارتنا يقومون بعملهم على أكمل وجه.

وفي سياق متصل ، ذكرت وكالة رويترز أن البحرية الأمريكية تخضع السفن المشتبه في نقلها مواد مهربة لإيران للتفتيش والاحتجاز بغض النظر عن موقعها، مشيرة إلى أن المواد الخاضعة لتفتيش البحرية الأمريكية تشمل النفط والمنتجات المكررة والحديد والصلب والألمنيوم.