بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة من محاولة انتحا ر في الوادي الجديد
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
أبو العينين: الرئيسان السيسي وترامب قاما بجهود كبيرة من أجل السلام في غزة
الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
أبو العينين: العاصمة الإدارية تحولت من صحراء جرداء إلى نموذج لثورة عمرانية وتنموية شاملة
أبو العينين: المرحلة الراهنة تتطلب رؤية جديدة للنظام الدولي
نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
أخبار العالم

رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة يهدد بالاستيلاء على أي سفينة تخرق الحصار

محمود نوفل

أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة دان كين أن قواته لا تزال جاهزة لاستئناف العمليات القتالية، مضيفا " بدأنا منذ يوم الاثنين تنفيذ حصار بحري على إيران والحصار يشمل جميع السفن بصرف النظر عن العلم الذي ترفعه".

وزاد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: الحصار على موانئ إيران وليس على مضيق هرمز
وأكثر من 10 آلاف جندي وبحار يشاركون في حصار موانئ إيران.


وأكمل: نقوم بعمل مذهل ونعمل في منطقة بحرية مكتظة ونخنق السفن التي تحاول خرق الحصار على موانئ إيران و السفن الإيرانية باتت تشعر بشدة الحصار على الموانئ.


وأردف رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: إذا تطلب الأمر سنصعد على متن أي سفينة تخرق الحصار ونستحوذ عليها 13 سفينة أعادت توجيه مسارها منذ بدأنا الحصار على موانئ إيران.

وختم رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة تصريحاته: مدمراتنا المنتشرة في المنطقة محملة بالأسلحة والصواريخ و نلاحق أي سفينة تحاول خرق الحصار على موانئ إيران وجنودنا وضباطنا وبحارتنا يقومون بعملهم على أكمل وجه.

وفي سياق متصل ، ذكرت وكالة رويترز أن البحرية الأمريكية تخضع السفن المشتبه في نقلها مواد مهربة لإيران للتفتيش والاحتجاز بغض النظر عن موقعها، مشيرة إلى أن المواد الخاضعة لتفتيش البحرية الأمريكية تشمل النفط والمنتجات المكررة والحديد والصلب والألمنيوم.

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

فرص العمل المتاحة

فرص عمل بالأردن برواتب مجزية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

منال عوض: غلق وتشميع 51 محلًا غير مرخص ومخالف وتقنين أوضاع 19 آخرين

جانب من الفعالية

وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يسلمان عقودًا لذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد