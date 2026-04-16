رئيس مدينة مرسى مطروح : تقييم اداء مديري الإدارات والعاملين بشكل دوري

عقد اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح ، إجتماعا مع مديري الادارات بمجلس المدينة لمتابعة سير العمل وللعمل على الارتقاء بمستوي أداء الإدارات بمجلس المدينة.

واكد رئيس مدينة مرسي مطروح انه من المقرر ان يتم تقييم اداء مديري الإدارات والعاملين مع وضع آليات جديدة لتطوير اداء العمل لسرعة إنجاز الأعمال المكلفين بها و تقديم خدمة متكاملة للمواطنين .

ووجة برفع تقارير ما تم إنجازه للإدارات للعمل على تطوير الادارات الفترة المقبلة والعمل بروح الفريق الواحد و دعم كامل للعاملين المجتهدين و توفير البديل الكفء.

حضر الاجتماع كلا من سكرتير المدينة نائب رئيس المدينة .