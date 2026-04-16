الزهور المصرية على طريق العالمية.. وزير الزراعة يكشف الفرص التصديرية .. مزايا تنافسية في نباتات الزينة

وزير الزراعة:

زهور الزينة تمتلك فرصاً واعدة للتصدير ومنافسة المعايير الدولية

ربط المواطن بتاريخه الزراعي العريق من قلب المتحف الزراعي

تسهيل الاطلاع على أحدث ما وصل إليه العلم في مجال الزهور

إحياء المتحف الزراعي كمركز إشعاع ثقافي وتوعوي للأسرة المصرية

افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي اليوم، فعاليات النسخة الثالثة والتسعين من معرض زهور الربيع، والمقام بالمتحف الزراعي المصري بالدقي، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وشهد الافتتاح حضوراً دبلوماسياً رفيع المستوى لعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية بالقاهرة، إلى جانب قيادات الوزارة ونخبة من المتخصصين في مجال الزهور ونباتات الزينة.

وتفقد فاروق أجنحة المعرض المختلفة، كما عقد لقاءات مع العارضين والمنتجين، حيث تأتي نسخة هذا العام بمشاركة أكثر 100 عارض من كبرى شركات المشاتل، ومصممي الحدائق، ومنتجي نباتات الزينة، وصناع مستلزمات الإنتاج الزراعي، كما يمتد المعرض ليقدم تشكيلة متنوعة من أندر الزهور، ونباتات الظل، والصبارات، بالإضافة إلى تنسيقات لاندسكيب حديثة تلبي تطلعات الزوار والهواة.

وافتتح وزير الزراعة ووزيرة التضامن الاجتماعي، أيضا، معرض "ديارنا" للحرف التراثية، والذي يقام للعام الثاني على التوالي، على هامش معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي، من خلال مما يخلق مزيجاً بين جمال الطبيعة وأصالة التراث اليدوي.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن معرض زهور الربيع يعد حدثاً ثقافياً واقتصادياً عريقاً ينتظره المصريون كل عام، مشيراً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بدعم قطاع زهور الربيع ونباتات الزينة كونه يمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومي وقطاعاً واعداً للتصدير.

وأوضح وزير الزراعة، أن قطاع الزهور، هو قطاع اقتصادي حيوي يوفر آلاف فرص العمل، مشيرا إلى أن هذا المعرض يعد فرصة جيدة لفتح آفاق جديدة للمنتجين المصريين للنفاد إلى الأسواق العالمية، حيث تمتلك مصر ميزة تنافسية في تصدير أنواع معينة من نباتات الزينة، وشدد على أن المعرض هذا العام يعكس طفرة في جودة الإنتاج المحلي، وهو ما يعد رسالة قوية بأن المنتج الزراعي المصري قادر على منافسة أرقى المعايير الدولية.

واضاف وزير الزراعة، أن اختيار المتحف الزراعي بالدقي لاستضافة النسخة الـ 93، وذلك باعتباره ذاكرة الزراعة المصرية، وان الهدف هو ربط المواطن بتاريخه الزراعي العريق مع اطلاعه على أحدث ما وصل إليه العلم في هذا المجال، لافتا إلى أن المتحف يعد جزءاً من خطة الوزارة لإحياء الأصول التاريخية التابعة لها وجعلها مراكز إشعاع ثقافي وتوعوي للأسرة المصرية.

وأعلن الوزير عن مد فترة المعرض حتى نهاية شهر مايو المقبل بدلاً من منتصفه، مع إعفاء كافة العارضين من أي رسوم إضافية مقابل هذا التمديد، وذلك تلبيةً للإقبال الجماهيري المتزايد ودعماً لقطاع الزهور.