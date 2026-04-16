قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
أبو العينين: الرئيسان السيسي وترامب قاما بجهود كبيرة من أجل السلام في غزة
الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
أبو العينين: العاصمة الإدارية تحولت من صحراء جرداء إلى نموذج لثورة عمرانية وتنموية شاملة
أبو العينين: المرحلة الراهنة تتطلب رؤية جديدة للنظام الدولي
نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزهور المصرية على طريق العالمية.. وزير الزراعة يكشف الفرص التصديرية .. مزايا تنافسية في نباتات الزينة

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي   -  
عدسة محمد زيكا

وزير الزراعة:

 زهور الزينة تمتلك فرصاً واعدة للتصدير ومنافسة المعايير الدولية

ربط المواطن بتاريخه الزراعي العريق من قلب المتحف الزراعي 

تسهيل الاطلاع على أحدث ما وصل إليه العلم في مجال الزهور

إحياء المتحف الزراعي كمركز إشعاع ثقافي وتوعوي للأسرة المصرية

افتتح  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي اليوم، فعاليات النسخة الثالثة والتسعين من معرض زهور الربيع، والمقام بالمتحف الزراعي المصري بالدقي، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وشهد الافتتاح حضوراً دبلوماسياً رفيع المستوى لعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية بالقاهرة، إلى جانب قيادات الوزارة ونخبة من المتخصصين في مجال الزهور ونباتات الزينة.

وتفقد فاروق أجنحة المعرض المختلفة، كما عقد لقاءات مع العارضين والمنتجين، حيث تأتي نسخة هذا العام بمشاركة أكثر 100 عارض من كبرى شركات المشاتل، ومصممي الحدائق، ومنتجي نباتات الزينة، وصناع مستلزمات الإنتاج الزراعي، كما يمتد المعرض ليقدم تشكيلة متنوعة من أندر الزهور، ونباتات الظل، والصبارات، بالإضافة إلى تنسيقات لاندسكيب حديثة تلبي تطلعات الزوار والهواة.

وافتتح وزير الزراعة ووزيرة التضامن الاجتماعي، أيضا، معرض "ديارنا" للحرف التراثية، والذي يقام للعام الثاني على التوالي، على هامش معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي،  من خلال  مما يخلق مزيجاً بين جمال الطبيعة وأصالة التراث اليدوي. 

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن معرض زهور الربيع يعد حدثاً ثقافياً واقتصادياً عريقاً ينتظره المصريون كل عام، مشيراً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بدعم قطاع زهور الربيع ونباتات الزينة كونه يمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومي وقطاعاً واعداً للتصدير.

وأوضح وزير الزراعة، أن قطاع الزهور، هو قطاع اقتصادي حيوي يوفر آلاف فرص العمل، مشيرا إلى أن هذا المعرض يعد فرصة جيدة لفتح آفاق جديدة للمنتجين المصريين للنفاد إلى الأسواق العالمية، حيث تمتلك مصر ميزة تنافسية في تصدير أنواع معينة من نباتات الزينة، وشدد على أن المعرض هذا العام يعكس طفرة في جودة الإنتاج المحلي، وهو ما يعد رسالة قوية بأن المنتج الزراعي المصري قادر على منافسة أرقى المعايير الدولية.

واضاف وزير الزراعة، أن اختيار المتحف الزراعي بالدقي لاستضافة النسخة الـ 93، وذلك باعتباره ذاكرة الزراعة المصرية، وان الهدف هو ربط المواطن بتاريخه الزراعي العريق مع اطلاعه على أحدث ما وصل إليه العلم في هذا المجال، لافتا إلى أن المتحف يعد جزءاً من خطة الوزارة لإحياء الأصول التاريخية التابعة لها وجعلها مراكز إشعاع ثقافي وتوعوي للأسرة المصرية.

 وأعلن الوزير عن مد فترة المعرض حتى نهاية شهر مايو المقبل بدلاً من منتصفه، مع إعفاء كافة العارضين من أي رسوم إضافية مقابل هذا التمديد، وذلك تلبيةً للإقبال الجماهيري المتزايد ودعماً لقطاع الزهور.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

ترشيحاتنا

ماكبوك برو M5

حرب الأسعار تشعل ماكبوك برو M5 بسعة 1 تيرابايت

ميتا

ميتا تقترب من انتزاع عرش إعلانات جوجل بدعم من الذكاء الاصطناعي

ماكبوك 8

شهر مع ماكبوك Neo .. 8 جيجا رام مش كفاية فعلًا

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد