أرتيتا: نأمل أن يكون مادويكي جاهزا لمواجهة السيتي ويستبعد مشاركة ساكا

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال اليوم الجمعة إن الجناح نوني مادويكي استجاب بشكل جيد بعد اضطراره للخروج بسبب الإصابة من مواجهة سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا، وقد يكون جاهزا للمشاركة في المباراة الحاسمة ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

ويتقدم أرسنال بست نقاط على سيتي ثاني الترتيب، الذي يمتلك مباراة مؤجلة. ورغم الخسارة 2-1 أمام ضيفه بورنموث مطلع هذا الأسبوع، قال أرتيتا إنه لا يزال واثقا في فريقه، حتى مع غياب الجناح بوكايو ساكا ولاعب خط الوسط ميكل ميرينو.

ولم يلعب ساكا منذ خسارة أرسنال في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة أمام سيتي الشهر الماضي، بينما يغيب ميرينو عن الملاعب منذ خضوعه لعملية جراحية في القدم في فبراير شباط.

وقال أرتيتا للصحفيين "بوكايو غائب، هذا مؤكد، وميكل سيغيب أيضا".

وأضاف: "لدينا حصة تدريبية أخرى غدا. مادويكي متفائل للغاية، وهو لاعب يتحمل الألم. آمل أن يكون جاهزا، لكننا سنرى ما إذا كان قادرا على التدريب".

وتابع : "بدأ ساكا للتو القيام ببعض الأشياء. سنرى مدى تقدمه والسرعة التي يمكنه المضي قدما بها".

وقال أرتيتا إن أرسنال سيقيم مدى جاهزية عدة لاعبين غابوا عن المباريات الأخيرة، ومن بينهم مارتن أوديجارد ويورن تيمبر وريكاردو كالافيوري، في محاولة لتعزيز تشكيلة الفريق استعدادا للمباراة.

وأضاف المدرب الإسباني "بعض اللاعبين قريبون جدا من العودة. الوقت المتبقي قصير، وسنحاول غدا الضغط على الجميع".

وأكمل: "إذا كانوا في حالة جيدة، فسيكونون جزءا من الفريق. وإذا لم يكونوا كذلك، فلن يكونوا جزءا منه وسنجد حلا مهما حدث. لقد اعتدنا على هذا الأمر كثيرا هذا الموسم".

وأشار أرتيتا إلى أن ماكس داومان (16 عاما)، الذي أصبح أصغر لاعب سنا يسجل هدفا في الدوري الإنجليزي في مارس آذار الماضي، قد يشارك في المباراة.

وقال: "سيكون جاهزا، أنا متأكد من ذلك. ضعه في أي ظرف، وستعرف ما سيقدمه هذا الفتى".

ويسعى أرسنال إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 22 عاما، وشدد أرتيتا على أهمية حصد النقاط الثلاث يوم الأحد للحفاظ على مسار الفريق نحو اللقب.

وقال إنها بالتأكيد أهم مباراة، لأنها المباراة التالية. لقد اكتسبنا الحق في أن نكون في هذا المركز، وأن ننافس على اللقب".

وأضاف: "لن نضيع ثانية واحدة في التفكير في ذلك (اللعب من أجل التعادل). نستعد لكل مباراة من أجل الفوز، ولهذا السبب نحن في المكانة التي نحن فيها".