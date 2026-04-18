موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل ؟
استشاري علاقات أسرية: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق توازنًا ويحمي استقرار الأسرة ويقلل النزاعات|فيديو
قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط شخص بحوزته 12 ألف عبوة سجائر في مطروح
بعد إطلاق ذا سباين.. طلعت مصطفى تحول القاهرة الجديدة إلى عاصمة المال والأعمال
خريطة الإجازات 2026 في مصر.. مواعيد العيد والعطلات بالتفصيل
رئيس الوزراء يتفقد مشروعات التنمية بشمال سيناء ويفتتح مصنعًا للصناعات البلاستيكية ببئر العبد
القبض على عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
وزير التموين: منصة إلكترونية موحدة لتحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية
التبخر الكوني.. علماء يعيدون حساب عمر الكون ويكشفون سيناريو التلاشي الكامل
الضربات تتوالي.. 10 نجوم خارج منتخب مصر في مونديال 2026
«شوبير» يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع محمد أمين توجاي
تحرك برلماني عاجل بعد اندلاع حريق ضخم في مصانع منطقة “أبو الغيط”

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

في أول تحرك برلماني عاجل عقب الحريق الضخم الذي اندلع في مصانع منطقة “أبو الغيط”، والذي أسفر عن خسائر تُقدر بالملايين؛ تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية وقليوب، بحزمة من الأدوات البرلمانية التي تستهدف إحداث نقلة نوعية وجذرية في منظومة الحماية المدنية داخل المناطق الصناعية.

وأكد النائب أن ما حدث في “أبو الغيط” كشف عن فجوات واضحة في منظومة الإطفاء والتعامل مع الحرائق الصناعية، خاصة في ظل وجود بعض المناطق الصناعية التي تفتقر إلى وحدات متخصصة قادرة على التعامل مع الحرائق الناتجة عن المواد الكيميائية والصناعية المعقدة، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للمنشآت الاقتصادية والعاملين بها، ليس فقط في محافظة القليوبية بل في عدد من المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وتابع: أن التحركات شملت تقديم طلب إحاطة عاجل، بالإضافة إلى اقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الصناعة، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن ضرورة إنشاء وحدة إطفاء صناعي متخصصة بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، على أن يكون مقرها داخل الوحدة المحلية بمنطقة “باسوس”.

وأوضح “البيومي” أن اختيار منطقة “باسوس” لم يأتِ بشكل عشوائي، بل يستند إلى اعتبارات استراتيجية دقيقة، كونها تحتضن النسبة الأكبر من الكتلة الصناعية داخل الدائرة، إلى جانب قربها الجغرافي من منطقة “أبو الغيط”، الأمر الذي يجعلها نقطة ارتكاز حيوية وسريعة الاستجابة في حال وقوع أي طوارئ، بما يضمن تقليل زمن التدخل ومنع امتداد الحرائق.

وكشف النائب إلى أنه بدأ بالفعل في فتح قنوات اتصال مباشرة مع مديرية أمن القليوبية وإدارة الحماية المدنية، بهدف تعزيز التنسيق الميداني ووضع آليات استجابة أكثر سرعة وفاعلية، مؤكدًا أن حماية المنشآت الصناعية وسلامة العمال تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.

كما دعا إلى ضرورة تطوير شامل في منظومة وتجهيزات وحدات الإطفاء، بحيث يتم تزويدها بمعدات حديثة ومتطورة قادرة على التعامل مع الحرائق الصناعية والكيميائية المعقدة، مؤكدًا أن الاعتماد على الحلول التقليدية لم يعد كافيًا في ظل طبيعة المخاطر الحالية.

وشدد النائب على أن المرحلة الراهنة تتطلب حلولًا جذرية وليست مسكنات مؤقتة، مؤكدًا أن أي تأخير في تطوير منظومة الحماية المدنية قد يؤدي إلى تكرار كوارث مشابهة بما يهدد الاستثمارات الصناعية ويؤثر على الاقتصاد المحلي.

واختتم النائب بالتأكيد على أن هذا التحرك البرلماني لا يندرج فقط في إطار الدور الرقابي، بل يمثل “معركة بقاء للصناعة” داخل دائرته، مشددًا على أنه “لن نسمح بتكرار الكارثة”، وأن حماية المصانع والمنشآت الاقتصادية تمثل أولوية وطنية في ظل توجه الدولة نحو دعم الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وخفض عجز الميزان التجاري.

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

