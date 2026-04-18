القبض على سائق توك توك صدم سيارة وتعدى على قائدها بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد مركبة "توك توك" لقيامه بالإصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها والتعدى عليه بالسب والضرب بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد القائم بالنشر (محاسب - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 14/ الجارى قام قائد مركبة "توك توك " بالإصطدام به حال سيره بالسيارة قيادته بدائرة القسم وأحدث تلفيات بها وكذا قيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب بالأيدى دون حدوث إصابات.

أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على مركبة التوك توك .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





