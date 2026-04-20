صلاح فوزي : تشديد قانوني على ممتنعي النفقة لحماية الأسرة

أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الدولة تتجه لتطبيق عقوبات حاسمة بحق الممتنعين عن تنفيذ أحكام النفقة النهائية، تشمل المنع من السفر ووقف بعض الخدمات الحكومية.

وقال صلاح فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم” عبر فضائية “دي أم سي”، أن القانون يجرّم هذا الامتناع ويُلزم بتنفيذ الأحكام، مشددًا على أن الهدف هو ضمان حقوق النساء والأطفال وترسيخ احترام القضاء، مع بدء الجهات المختصة بالفعل في اتخاذ إجراءات التنفيذ.

وتابع أن النفقة ليست مجرد التزام قانوني، بل واجب أخلاقي وديني، داعيًا غير الملتزمين إلى سرعة الامتثال، في ظل توجه الدولة لتطبيق هذه الإجراءات بحزم لحماية الأسرة وضمان حقوق أفرادها