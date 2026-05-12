تنفيذ خطوط صرف صحى بـ950 مليون جنيه وإنشاء خزانات مياه جديدة بمدن البحر الأحمر

أعلن الدكتور وليد البرقى محافظ البحر الأحمر، عن الإسناد الرسمى لتنفيذ خطوط صرف صحى فى 8 مناطق بالمحافظة بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 950 مليون جنيه، وذلك بعد الانتهاء من التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، فى إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وأوضح المحافظ أن مشروعات البنية التحتية الجارية تشمل أيضاً استكمال أعمال المرافق بالممشى السياحى، وتوصيل الخدمات لتقسيم النخيل بمدينة رأس غارب، إلى جانب التوسع فى الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثياً فى الزراعة وتربية النحل، بما يسهم فى تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية جديدة للمحافظة.

وفيما يتعلق بملف مياه الشرب، أكد البرقى تخصيص أراضٍ لإنشاء خزانات مياه تكديسية بهدف تأمين احتياجات المدن وتنظيم منظومة التوزيع، مع ضمان وصول المياه للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن المحافظة تراجع حالياً عروض عدد من الشركات المتخصصة لإنشاء محطات تحلية جديدة.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أن تطوير قطاعى المياه والصرف الصحى يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة الحالية، خاصة مع التوسع العمرانى والسياحى الذى تشهده مدن المحافظة، مؤكداً استمرار العمل على رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.