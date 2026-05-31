رئيس مياه البحر الأحمر يتابع تشغيل رافع 2520 لضمان استقرار الخدمة

أجرى اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، جولة ميدانية لمتابعة منظومة التشغيل برافع مياه 2520، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمواقع العمل وحرص الشركة على ضمان استقرار خدمات المياه بالمحافظة.

وتفقد رئيس الشركة مراحل التشغيل داخل المحطة، للاطمئنان على كفاءة المعدات وانتظام العمل، بما يضمن استمرار ضخ المياه للمناطق المستفيدة دون انقطاع، والحفاظ على معدلات الأداء المطلوبة.

وخلال الجولة، شدد رئيس الشركة على أهمية الالتزام بخطط الصيانة الدورية والوقائية للمحطة، مع تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين.

وأكد أن الالتزام بالمعايير الفنية القياسية في التشغيل والصيانة يسهم في رفع كفاءة المحطات والحفاظ على أصول الشركة، فضلًا عن تعزيز استقرار منظومة المياه واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مدن المحافظة.

وأشار إلى أن الشركة تواصل تنفيذ خطط المتابعة الميدانية لجميع مواقع التشغيل، بهدف ضمان تقديم خدمة مياه آمنة ومستقرة تلبي احتياجات أهالي البحر الأحمر على مدار الساعة.