انطلاق دورة «الإعلام والوعي المجتمعي» لتنمية مهارات العاملين بمحافظة البحر الأحمر

انطلقت صباح اليوم بديوان عام محافظة البحر الأحمر فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان «الإعلام والوعي المجتمعي»، والتي تستمر خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2026، وذلك في إطار جهود المحافظة لتنمية القدرات البشرية ورفع الوعي الإعلامي لدى العاملين بالجهاز الإداري.

وتحاضر في الدورة نورهان محمد مصطفى، من الهيئة العامة للاستعلامات، حيث تتناول مجموعة من الموضوعات المرتبطة بدور الإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي وتعزيز الثقافة العامة، بما يسهم في دعم جهود التنمية وبناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على مواجهة التحديات المختلفة.

وتتضمن الدورة عددًا من المحاور المهمة، من بينها دور وسائل الإعلام في نشر الوعي، وآليات مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء، بالإضافة إلى تنمية مهارات التواصل الفعال وصياغة الرسائل التوعوية الهادفة التي تسهم في خدمة المجتمع.

وتهدف الدورة إلى رفع مستوى المعرفة الإعلامية لدى العاملين، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع المتغيرات الإعلامية الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي ويساهم في نشر ثقافة الوعي والمسؤولية المجتمعية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا خميس، مدير إدارة التدريب بديوان عام المحافظة، أن الدورة تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي والإدارة المحلية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأضافت أن البرامج التدريبية التي تنفذها المحافظة تستهدف تأهيل الكوادر البشرية وتزويدها بالمعارف والمهارات الحديثة اللازمة لمواكبة متطلبات العمل المتطورة، مؤكدة استمرار تنظيم الدورات المتخصصة في مختلف المجالات الإدارية والفنية والإعلامية.

وتأتي هذه الدورة في إطار حرص محافظة البحر الأحمر على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية، من خلال توفير برامج تدريبية تسهم في تطوير الأداء ورفع كفاءة العاملين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.