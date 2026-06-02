وزير بريطاني : نسعى لمضاعفة تجارتنا مع المغرب السنوات المقبلة

أكد وزير الدولة البريطاني في التجارة الدولية، كريس براينت، أن المملكة المتحدة تعتبر المغرب أرضا للفرص، وتطمح إلى مضاعفة حجم مبادلاتها التجارية معه خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة.



وأوضح براينت، في تصريحات صحفية عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في الرباط، اليوم الثلاثاء، أن "حجم المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة يبلغ حاليا نحو 4,5 مليار جنيه إسترليني"، معربا عن أمله في مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة.



وأعرب وزير الدولة البريطاني عن رغبة بلاده في التنسيق مع المغرب، بوصفه شريكا استراتيجيا، من أجل إنجاح التظاهرات الرياضية الكبرى، ولا سيما كأس العالم لكرة القدم 2030.



ويقوم براينت، على رأس وفد يضم نحو خمسين شركة متخصصة في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، بزيارة رسمية إلى المغرب للمشاركة في منتدى الأعمال المغربي البريطاني الذي ينعقد يومي 2 و3 يونيو الجاري.

كما سيعقد المغرب والمملكة المتحدة الدورة الرابعة لمجلس الشراكة المغربي - البريطاني.