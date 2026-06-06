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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مونديال 2026 ينعش خزائن الأندية الأردنية بمكاسب مالية مرتقبة من "فيفا"

المنتخب الأردني
المنتخب الأردني
أ ش أ

​تترقب الأندية الأردنية عوائد مالية ضخمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع المشاركة التاريخية للمنتخب الأردني في نهائيات كأس العالم 2026، وهو ما يساهم بشكل مباشر في حل الأزمات الاقتصادية المتراكمة وسداد مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية العالقة.

وتأتي هذه الانتعاشة عبر برنامج "مزايا الأندية" المعتمد من (فيفا)، والذي يمنح النادي تعويضا ماليا يقدر بنحو 11 ألف دولار يوميا عن كل لاعب يتواجد مع منتخبه، بدءا من المعسكر التحضيري وحتى نهاية مشوار البطولة، بالإضافة إلى عوائد إضافية أقرتها الفيفا للمرة الأولى كتعويض عن فترة مشاركة اللاعبين في التصفيات المؤهلة للمونديال.

​ويعتمد نظام التعويضات - الذي خصص له الفيفا صندوقا إجماليا بقيمة 355 مليون دولار على مستوى العالم - على عدد الأيام التي يقضيها اللاعب مع منتخب بلاده، حيث تشير التقديرات إلى أن النادي سيحصل على نحو 250 ألف دولار عن اللاعب الواحد في حال خروج المنتخب من دور المجموعات، ويرتفع هذا الرقم تلقائياً مع التأهل للأدوار الإقصائية.

​ويأتي نادي الحسين إربد في صدارة الأندية المستفيدة وصاحب النصيب الأكبر من هذه العوائد بامتلاكه 7 لاعبين في القائمة النهائية للمنتخب وهم: يزيد أبو ليلى، وإحسان حداد، وسليم عبيد، ومحمود مرضي، ورجائي عايد، وسعد الروسان، إلى جانب عبد الله نصيب بعد انتهاء فترة إعارته، يليه نادي الفيصلي بـ 3 لاعبين هم: نور بني عطية، وحسام أبو الذهب، وأنس بدوي، ثم نادي الوحدات الذي يمثله ثنائي حراسة المرمى والوسط عبد الله الفاخوري ومحمد راتب الداود؛ لتمنح هذه المبالغ المنتظرة إدارات الأندية الثلاثة مساحة واسعة لترتيب أوضاعها المالية وتدعيم صفوفها بصفقات قوية خلال سوق الانتقالات المقبلة.

الأندية الأردنية المنتخب الأردني برنامج مزايا الأندية

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