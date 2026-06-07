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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تضامن الغربية: تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 180 أسرة

معارض الملابس بالغربية
معارض الملابس بالغربية
الغربية أحمد علي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، تنفيذ جمعية الأورمان تحت إشراف المديرية، تنفيذ معرض ملابس وتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 180 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأيتام في قرى ومناطق  الشعبية والجمهورية وسكة زفتى وعياش وشبراملكان والعلو بالمحلة الكبرى، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية.

دعم تضامن الغربية 

وقال العميد دكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى"، معربا عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية، ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا.
 

تحرك لدعم الأسر والعائلات 

وأكد، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، وذلك بعد التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة، وأن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان يتم وفق خطة مسحية، ووفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته .

تدشين معارض ملابس 

من جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض توزيع الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين، جاء استكمالا لما قدمته الجمعية منذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 30 عامًا، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها، والتي امتدت لنواحٍ وأنشطة خيرية متعددة، وأثمرت بشكل كبير في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في محافظة الغربية، مشيرا إلى أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.
 

اخبار محافظة الغربية تضامن الغربية معرض ملابس لدعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

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