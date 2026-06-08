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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

توقف عنها فورا.. أخطاء قاتلة تسبب بطء بطارية الكمبيوتر المحمول

تلف البطارية
تلف البطارية
لمياء الياسين

أخطاء عديدة يقوم بها الكثير من مستخدمي الكمبيوتر المحمول تتسبب في تلف البطارية إليك أبرز تلك الأخطاء والتي يجب تجنبها لإطالة عمر بطارية الكمبيوتر المحمول على المدى الطويل وهي كالتالي وفقا لموقع komando:

الشحن باستمرار:

يعد من الأخطاء الشائعة التي يقوم بها الكثيرون هي إبقاء الكمبيوتر المحمول موصولاً بالتيار الكهربائي طوال الوقت مما قد يعرض بطارية الكمبيوتر المحمول للتلف وقد يعرضه للانفجار إذا استمر في توصيله طوال الوقت.

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ارتفاع الحرارة أو البرودة الشديدة:

ارتفاع درجات الحرارة تعد ضارة بخلايا أيونات بطاريات الليثيوم وتتسبب في تلف بطارية الكمبيوتر المحمول، لذا يجب تجنب ترك الكمبيوتر المحمول في الشمس لساعات أو وضع الكمبيوتر المحمول تحت الحمل دون تدفق هواء كافٍ

على الجانب الآخر يمكن إطالة عمر بطارية الكمبيوتر المحمول عن طريق خفض جهد الشحن عند القيام بتوصيله بشبكة التيار المتردد ويجب أن يتميز الجهاز بوضع Long Life والذي قد يحافظ على عمر البطارية ويوفر طاقة معالج بحوالي 80 بالمائة.

فيجب الانتباه إلى أنه تسمح لك بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة بتحديد نسبة الشحن إلى حوالي 80% لإطالة عمر البطارية.

تطبيق Battery Limiter

وينصح بالاستعانة بتطبيق Battery Limiter المجاني وذلك لنظام التشغيل Windows وهو متاح للتحميل المجاني بأكثر من موقع يمكن أن يكون مفيدا في إطالة عمر البطارية.

تلف البطارية عمر بطارية الكمبيوتر المحمول ارتفاع درجات الحرارة نسبة الشحن إطالة عمر البطارية

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