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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الإسماعيلية يضبط ٨٤٠ كجم من اللانشون ومصنعات اللحوم مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية

خلال الحملة
خلال الحملة
الإسماعيلية انجي هيبة

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق ومراقبة السلع والتأكد من جودة وصلاحية كافة المعروضات بالأسواق، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع.

وأشار مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، أن الحملات الميدانية أسفرت عن: 
• ضبط ٥٤٠ كجم من اللانشون ومصنعات اللحوم وعدد ١٣٤٤ عبوة من البلوبيف المعلب مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير تدل على مصدرها، بأحد المخازن بزمام دائرة مركز أبوصوير.

• ضبط كميه قدرها ٣٠٠ كجم من اللانشون ومصنعات اللحوم والجبن المطبوخ، عبارة عن عدد ٢٤٠ كوز لانشون وجبن مستورد منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى كمية قدرها ١١٦٠ عبوة من الجبن والكريمة ومصنعات الألبان المنتهية الصلاحية.

وأكدت مديرية التموين بالإسماعيلية استمرار واستدامة هذه الحملات التفتيشية والمتابعة الميدانية اللحظية في كافة أنحاء المحافظة، لضمان جودة السلع المعروضة، وضبط الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين وردع أي محاولات للتلاعب بقوت المواطنين.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية: 
رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠
رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢
رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨
وزارة التموين والتجارة الداخلية 
 

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