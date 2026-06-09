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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أسهو فى الصلاة فلا أدري كم ركعة صليت.. فماذا أفعل؟ علي جمعة يجيب

أسهو فى الصلاة فلا أدري كم ركعة صلت.. فماذا أفعل؟ علي جمعة يجيب
أسهو فى الصلاة فلا أدري كم ركعة صلت.. فماذا أفعل؟ علي جمعة يجيب
شيماء جمال

ورد إلى  الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف سؤالا تقول صاحبته: أمي تصلي ولكن تعاني من بعض المشاكل كأن تسهو أحيانا في الصلاة فلا تدري كم ركعة صلت. فماذا تفعل؟

وقال علي جمعة: ينصحنا الإمام مالك رضي الله عنه إذا ما دخلنا في هذه المشكلة أن نبني على الأكثر إذا ما اشتد نسيان المصلي ودائما يتكرر.

وبين أن القاعدة أن نبني على الأقل. يعني إذا تشككت صليت ثلاثة أو أربعة أجعلهم ثلاثة وإذا أصيب الإنسان بمثل هذه الحالة ؛ فتشكك ثلاثة أم أربعة أن يجعلهم أربعة في هذه الحالة التي تسأل عنها الأخت.

وعلى ذلك: نقول للوالدة بأن تصلي، فإذا تشككت وبان هذا التشكك بحيث كان في كل صلاة فإنها تبني أيضا على الأكثر كنصيحة الإمام مالك ويقال إنه إذا فعل الإنسان هذا فإنه يعود مرة ثانية إلى عدم الشك في الصلاة.

علاج الوسوسة في الصلاة والوضوء

علاج الوسوسة في الصلاة والوضوء فعنه ينبغي العلم بأن الشيطان خنزب مُهمته الأساسية زرع الوساوس لمنع المُسلم عن الصلاة، فإن لم يستطع ذلك وقام المُسلم ليُصلي يبدأ في محاولات لإلهاء المسلم عن صلاته، وبالتالي فقد يُخطئ المُسلم أو ينسى القيام بأحد أركان الصلاة بفعل هذه الوساوس، لذا فإن علاج الوسوسة في الصلاة والوضوء فيه أوّل ما يجب القيام به في هذه الحالة هو التعوُّذ من الشيطان، وأمور أخرى سوف تُساعد المُصلّي على أداء صلاته بشكل سليم، ودحض الأهداف التي يسعى الشيطان لتحقيقها، ويمكن علاج الوسوسة في الصلاة والوضوء من خلال هذه الأمور:

• النيّة الخالصة لله تعالى، بحيث ينوي المُصلي الصلاة لأداء فريضة تُقربه من الله عز وجل.

• الاستعاذة من الشيطان قبل الصلاة.

• التأمُّل قليلًا في عظمة الخالق.

• الثقة بالله والتوكل عليه قبل أداء الصلاة ، وبأن الله لن يخذل عبده ويجعله يستطيع تأدية صلاته على أكمل وجه.

• الصلاة في مكان هادئ بعيدًا عن أي مصدر للإزعاج.

• الدعاء والرجاء من الله أن يُبعد وساوس الشيطان وأن يُزيلها من قلب المُصلي، ويُمكن عمل هذا أثناء الصلاة في رُكن السجود، والدعاء بعد الصلاة أيضًا.

• الجهر في الصلوات المسموح بها الجهر، فعندما يسمع المُصلي صوته وهو يُردد آيات الله سوف ينشغل تفكيره فيما يقول وبهذا يُبعد وسوسة الشيطان عنه.

• في السيرة النبوية نجد حلولًا لمُعظم الوساوس التي نواجهها، فقد وردنا عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنَّ عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثًا، قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني.(رواه مُسلم).

• تجاهل الوسواس ، حيث إن اقتناع المُصلي بأنه لا يستطيع تأدية صلاته كما يجب؛ بسبب وساوس الشيطان هي من أهم الأسباب التي يجب مقاومتها، وهذا لن يتحقق إلا بقُوة الإرادة، فالله عز وجل كرّم المُسلم وأعطاه فُرصة للسعي نحو الخير في الدّنيا، وهو أقوى من أي شيطان قد يُحاول إبعاده عن عبادته.

الصلاة السهو السهو فى الصلاة علاج الوسوسة في الصلاة علي جمعة

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